Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 2364/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 2364/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

Lực lượng Kiểm lâm kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn.

Theo đó, nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác BVR, PCCCR, hạn chế thấp nhất thiệt hại do phá rừng, cháy rừng gây ra, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác BVR, PCCCR.

UBND các xã, phường có rừng xác định công tác BVR, PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp BVR, PCCCR nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép; quản lý tốt nguồn lửa trong rừng, các nguyên nhân gây cháy rừng trên địa bàn; chủ động bố trí kinh phí để thực hiện tốt nhiệm vụ BVR, PCCCR; tổ chức phân công lực lượng trực PCCCR và tuần tra, canh gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào những khu rừng có nguy cơ cháy cao, nhất là 2 dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 để kịp thời phát hiện, ứng phó với các tình huống cháy rừng. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, hậu cần chữa cháy rừng theo đúng phương châm “bốn tại chỗ” khi có cháy rừng xảy ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, chủ rừng trong công tác BVR, PCCCR, đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm có nguy cơ phá rừng, cháy rừng cao; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cơ quan Kiểm lâm để chủ động dự báo, cảnh báo cháy rừng tại địa phương; chỉ đạo kiểm tra, xác minh các điểm cháy để kịp thời phát hiện và xử lý cháy rừng trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan trong công tác BVR, PCCCR; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng nhằm phát hiện sớm các hành vi xâm hại rừng; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Chủ động tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, xác minh rõ về ranh giới, diện tích, loại rừng, trạng thái rừng khu vực triển khai dự án để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tác động vào rừng vượt ngoài ranh giới được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về an ninh rừng, cháy rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành chức năng theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ về BVR, PCCCR.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và chủ rừng tham gia thực hiện công tác BVR, PCCCR; sẵn sàng tham gia hỗ trợ các địa phương, đơn vị chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)

