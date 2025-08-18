Tân Thành vững bước trên hành trình mới

Xã Tân Thành được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Thành cũ và phần còn lại của xã Luận Khê theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Thanh Hóa thuộc Công ty Cổ phần năng lượng sinh học Thanh Hóa được đầu tư xây dựng tại xã Tân Thành với công suất thiết kế 180.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 339 tỷ đồng.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Tân Thành đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, đó là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính được quan tâm; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, thu hút vốn đầu tư trực tiếp cao nhất từ trước đến nay. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Công tác dân tộc, tôn giáo và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, có chuyển biến tiến bộ; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, khắc phục, xử lý kịp thời; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị được nâng lên.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tân Thành có nhiều thời cơ thuận lợi, nhất là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào hoạt động ổn định, bố trí lại đơn vị hành chính, phân bổ về nguồn lực, tạo không gian phát triển mới. Đồng thời, nhiều bộ luật được Quốc hội khóa XV bổ sung, sửa đổi hoàn thiện; Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nhất là về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân. Trong tỉnh, những thành tựu đạt được những năm gần đây đã củng cố, nâng cao vị thế, tiềm lực và uy tín của Thanh Hóa; nhiều chương trình, dự án, cơ chế, chính sách, mô hình mới đã và đang triển khai tiếp tục phát huy hiệu quả; chính trị - xã hội ổn định, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân được tăng cường. Sau sáp nhập, xã Tân Thành có vị trí tiếp giáp các khu vực năng động, có điều kiện để kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế; những thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua cùng với tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, đất đai, lao động, là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập từng bước được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã có truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, là động lực cho xã phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, Đảng bộ xã Tân Thành xây dựng 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các bộ luật mới được ban hành; chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với phát triển thị trường, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Đồng thời, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu tiêu dùng; hình thành vùng chuyên canh tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Mô hình trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao đã và đang được nhân rộng trên địa bàn xã Tân Thành.

Xã phấn đấu giai đoạn 2025-2030 tích tụ thêm 1.000ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 75 triệu đồng trở lên; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị; chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi con đặc sản, chăn nuôi nông hộ theo hướng hữu cơ, hiệu quả, an toàn, bền vững; đẩy mạnh trồng rừng sản xuất theo mô hình trồng cây gỗ lớn và trồng rừng phòng hộ; phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế FSC; hoàn thành xây dựng quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã theo hướng phù hợp với quy hoạch cấp trên và định hướng phát triển của địa phương; chú trọng quy hoạch quỹ đất phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để thu hút đầu tư; ưu tiên các dự án, như dệt may, da giày...

Cùng với đó, tập trung phát triển các loại hình dịch vụ, quan tâm thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ, nghiên cứu đầu tư xây dựng mới chợ dân sinh, cửa hàng an toàn thực phẩm, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư siêu thị, cửa hàng tiện ích. Tập trung hoàn thành, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả một số công trình giao thông trọng điểm; tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 519B đoạn qua xã Tân Thành và hệ thống giao thông nông thôn. Quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng như đường, điện, trường, trạm để phục vụ nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt của Nhân dân. Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định sự phát triển toàn diện và vững mạnh của một Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính. Khát vọng vươn lên, ý chí đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân chính là nguồn sức mạnh để Tân Thành bước vào chặng đường phát triển mới.

Lôi Quang Vũ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thành