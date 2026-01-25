Tân Sơn Nhất “tái xuất” Top 50 sân bay kết nối tốt nhất toàn cầu

Sau năm 2024 vắng bóng, sân bay Tân Sơn Nhất đã có màn “lội ngược dòng” ấn tượng để quay lại bảng xếp hạng Megahubs của OAG ở vị trí 45 Top các sân bay kết nối tốt nhất toàn cầu.

OAG - công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không - vừa công bố bảng xếp hạng 50 sân bay có tính kết nối cao nhất thế giới (Megahubs 2025).

Đây là bảng xếp hạng uy tín được OAG phân tích dựa trên 100 sân bay lớn nhất thế giới về số ghế cung ứng và lịch bay theo lịch trình trong giai đoạn 1/9/2024 đến 31/8/2025.

Việc trở lại Top 50 khẳng định vị thế cửa ngõ hàng không quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh và sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

