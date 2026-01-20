Tam Thanh chủ động phòng, chống thiên tai

Là xã vùng cao với địa hình chia cắt phức tạp, Tam Thanh thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là mưa lũ, sạt lở đất. Trước diễn biến ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu, chính quyền xã đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai (PCTT) nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn người và tài sản của Nhân dân.

Lãnh đạo xã Tam Thanh cùng các lực lượng chức năng xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2025.

Sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tam Thanh đã chủ động triển khai các biện pháp PCTT theo hướng dẫn của cấp trên, không trông chờ, ỷ lại. Chính quyền xã khẩn trương rà soát, cập nhật bản đồ vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, đồng thời xây dựng phương án ứng phó chi tiết cho từng kịch bản thiên tai. Đội ngũ lãnh đạo và cán bộ xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong điều hành ứng phó, nhất là khi thực hiện Nghị định 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã.

Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Tam Thanh, Lương Văn Phúc cho biết: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã làm tăng tốc độ phản ứng nhanh với các tình huống thiên tai và thay đổi tư duy phục vụ. Khi chính quyền xã trực tiếp nhận chỉ đạo từ tỉnh, tư duy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xã đã thay đổi, rõ ràng hơn. Không còn tâm lý “đợi huyện chỉ đạo”, mỗi cán bộ xã phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo để ứng phó tại chỗ.

Xã đã xây dựng và củng cố lực lượng xung kích PCTT với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ, từng bước nâng cao năng lực dân sự trong ứng phó thiên tai tại cơ sở và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Các lực lượng ứng cứu theo hướng nhanh, gọn, chủ động trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu để hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, xây dựng kế hoạch sơ tán các hộ dân ở những khu vực xung yếu về điểm an toàn, có thông báo cho Nhân dân biết để chủ động ứng phó.

Đặc thù của xã vùng cao Tam Thanh là các suối đều có độ dốc và tốc độ dòng chảy lớn, lượng mưa trung bình năm trên 1.900mm, nước thường dâng cao khi có mưa to, gây sạt lở, chia cắt giao thông cục bộ. Ngoài việc cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết thường xuyên và thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xã đã chủ động cắm biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, đá, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét để người dân, phương tiện đi lại chủ động phòng, tránh. Thực hiện nghiêm việc trực chỉ huy, phân công cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, tránh thiên tai, giúp người dân sơ tán. Chủ động bố trí phương tiện, thuốc, vật tư y tế, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Sự vào cuộc nhanh nhạy của chính quyền xã cũng thể hiện rõ nét qua việc ứng phó với mưa lũ. Trong năm, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, số 10 và các đợt mưa lũ kéo dài, UBND xã Tam Thanh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp PCTT theo phương châm chủ động - quyết liệt - đồng bộ - kịp thời, với trọng tâm là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trong mưa lũ, xã tổ chức trực ban 24/24h, lực lượng công an, quân sự trực 100% quân số; các tổ công tác bám địa bàn liên tục hỗ trợ Nhân dân. Trong cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài, xã bị thiệt hại nặng về hạ tầng, đặc biệt là cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 106 hộ dân với 494 nhân khẩu tại 8 bản đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở đất. Trong bão số 10, khi nước lũ dâng cao, xã đã chủ động sơ tán 120 hộ/533 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không có thiệt hại về người.

Theo rà soát của UBND xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, sau 2 cơn bão lớn năm 2025, toàn xã có 3 tuyến đường giao thông chính bị hư hỏng nặng, 41 điểm sạt lở, 8 công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng, 3 đập tràn bị nước lũ đánh hỏng, hơn 990m kênh mương tưới tiêu bị cuốn trôi hoặc vỡ kết cấu, một số hạng mục trường học sạt lở hoặc bị phá hỏng hoàn toàn. Ngay sau thiên tai, UBND xã đã huy động lực lượng xử lý khẩn cấp và đến nay đã khắc phục xong 3 tuyến đường, xử lý 41 điểm sạt lở, 12 công trình xây dựng hư hỏng; đảm bảo giao thông thông suốt. Các công trình cấp bách như mương thủy lợi, sân trường, tường bao trường học đã từng bước được sửa chữa để bảo đảm an toàn. Đối với các công trình PCTT khác như đập tràn bản Ngàm, xã tiếp tục duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời, đồng thời triển khai các bước chuẩn bị đầu tư khắc phục kiên cố theo kế hoạch; dự kiến hoàn thành cơ bản các hạng mục khắc phục còn lại vào đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT cũng luôn được chính quyền xã chú trọng. Qua đó, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc theo dõi thông tin, chuẩn bị ứng phó và phối hợp với chính quyền trong xử lý tình huống thiên tai. Đồng thời, thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở về kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong cộng đồng, nhằm giảm thiểu tổn thất về người và vật chất.

Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, Hà Văn Toản cho biết: “Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt và khó lường, xã xác định việc chủ động PCTT không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài gắn với phát triển bền vững, XDNTM, thích ứng biến đổi khí hậu. Xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rủi ro, thiên tai trên địa bàn. Từng bước xây dựng địa phương an toàn trước thiên tai, tạo động lực đẩy mạnh xây dựng hệ thống PCTT và cảnh báo sớm một cách hiệu quả, bền vững, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân”.

Bài và ảnh: Anh Tuân