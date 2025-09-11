Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh

Ngày 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông).

Công an phường Hạnh Thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã mời bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (sinh năm 1985, thường trú: phường An Phú Đông), là chủ cơ sở nha khoa lên làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chị N.T.T.T là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị T có phát sinh mâu thuẫn liên quan dịch vụ mà chị T đã sử dụng.Ngày 3/9, khi chị T cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T.Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các lệnh và quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.Công an Thành phố sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: Người dân khi phát sinh tranh chấp cần giữ bình tĩnh, thương lượng hòa giải, hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đúng pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.Các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa... nói riêng và tất cả các cơ sở kinh doanh nói chung phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và ứng xử văn minh với khách hàng.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý kịp thời.

