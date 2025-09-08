Bộ Y tế: Làm rõ vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh ở nha khoa Tuyết Chinh

Bộ Y tế chỉ đạo xác minh vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh tại nha khoa Tuyết Chinh, ở Thành phố Hồ Chí Minh và xử lý nghiêm vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ngày 8/9 đã có văn bản gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo nội dung liên quan đến thông tin phản ánh vụ việc xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo văn bản của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh địa chỉ đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/09/2025.

Trước đó, ngày 7/9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị hành hung, chửi bới và đập phá tài sản tại một cơ sở nha khoa ở quận Gò Vấp (nay là phường Hạnh Thông)./.

Theo Vietnam+