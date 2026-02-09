Tai nạn xe khách ở mức cao, tăng cường quản chặt xe khách giường nằm 2 tầng

Các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến phương tiện vận tải hành khách đường dài và xe khách giường nằm hai tầng khiến nhiều người tử vong và bị thương.

Hành khách đón xe khách tại bến xe. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành và Khu quản lý đường bộ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô trên đường bộ; đặc biệt đối với hoạt động của xe khách giường nằm hai tầng nhằm bảo đảm, trật tự an toàn giao thông.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ, trong thời gian qua hoạt động vận tải hành khách cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi của nhân dân, chất lượng dịch vụ vận tải được nâng cao, đoàn phương tiện được đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự vận tải vẫn còn diễn biến phức tạp, số lượng vụ tai nạn giao thông do xe ôtô kinh doanh vận tải gây ra vẫn ở mức cao; đặc biệt các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến phương tiện vận tải hành khách đường dài và xe khách giường nằm hai tầng khiến nhiều người tử vong và bị thương.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn tính mạng của người dân và hành khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026, Cục Đường bộ yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô, điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, người lái xe trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).

Sở Xây dựng rà soát, đánh giá các vị trí, đoạn tuyến có yếu tố kỹ thuật hạn chế như đèo dốc, vực sâu, đường cong liên tục hoặc đường cong có bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế, mặt đường hẹp, các đoạn tuyến đi qua khu vực thường có sương mù,... trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt trên các tuyến đường có nhiều xe khách hoạt động; chủ động có các giải pháp khắc phục kịp thời bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Sở Xây dựng cần đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý các xe ôtô kinh doanh vận tải theo hình thức hợp đồng hoạt động không đúng quy định, không đúng tuyến đã đăng ký tại các điểm dừng đỗ trên địa bàn quản lý, hành khách không có tên trong hợp đồng vận chuyển.

Lực lượng chức năng tại địa phương kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về thời gian lái xe, tốc độ, nồng độ cồn, số người được phép chở, hành trình chạy xe, sử dụng ma túy của người điều khiển phương tiện; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của xe khách giường nằm hai tầng thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe, camera lắp cố định trên các tuyến đường bộ; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về tốc độ, hành trình, thời gian lái xe liên tục.

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe giường nằm hai tầng không bố trí xe hoạt động trên các tuyến, đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao; tuyệt đối không sử dụng xe khách có giường nằm hai tầng để hoạt động trên các tuyến đường hoặc các đoạn tuyến đường cấp V và cấp VI miền núi; chỉ sử dụng lái xe kinh doanh vận tải phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm điều khiển xe khách có trọng tải thiết kế trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) để điều khiển xe khách có giường nằm hai tầng.

Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô không chở quá số người quy định, không tăng giá vé trái quy định; quán triệt lái xe chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện; duy trì bộ máy kiểm tra, giám sát nội bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu giám sát để chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm của lái xe, đặc biệt là các vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe liên tục; rà soát, kiểm tra sức khỏe, giấy phép lái xe, các điều kiện của lái xe.../.

