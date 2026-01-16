Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một nữ công nhân tử vong

Viện Kiểm sát nahan dân (VKSND) khu vực 11 - Thanh Hóa vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm sát khám nghiệm hiện trường, tử thi đối với vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một nữ công nhân tử vong.

Kiểm sát viên tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 41 phút ngày 5/1/2026 tại xưởng sản xuất giấy, thuộc hộ kinh doanh có địa chỉ tại bản Phụn, xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa của ông V.H.H, sinh năm 1977, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.H, sinh năm 1982, trú tại bản Phụn, xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa, hiện là công nhân của xưởng giấy này. Trong quá trình làm việc, chị H không may bị ngã và rơi vào máy nghiền rác của xưởng sản xuất dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo VKSND khu vực 11 - Thanh Hóa cùng các Kiểm sát viên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình làm việc, Kiểm sát viên đã thực hiện kiểm sát chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ như xác minh thông tin ban đầu và thu thập các tài liệu, chứng cứ quan trọng tại hiện trường; kiểm sát việc lấy lời khai của người làm chứng cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đồng thời đảm bảo toàn bộ trình tự và thủ tục điều tra được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác minh, làm rõ.

Quốc Hương và CTV