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Sunrise Sầm Sơn - Dấu ấn khu đô thị thấp tầng trên trục Quốc lộ 47

Nguyễn Lương
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Với quy mô 11,5 ha, gồm 388 sản phẩm liền kề và biệt thự, Sunrise Sầm Sơn đang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí liền kề Trung tâm hành chính phường Sầm Sơn, kết hợp quy hoạch hạ tầng nội khu và không gian cảnh quan.

Sunrise Sầm Sơn - Dấu ấn khu đô thị thấp tầng trên trục Quốc lộ 47

Với quy mô 11,5 ha, gồm 388 sản phẩm liền kề và biệt thự, Sunrise Sầm Sơn đang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí liền kề Trung tâm hành chính phường Sầm Sơn, kết hợp quy hoạch hạ tầng nội khu và không gian cảnh quan.

Vị trí trên trục kết nối quan trọng của đô thị Sầm Sơn

Nhắc đến Sầm Sơn, nhiều người thường nghĩ ngay đến những bãi biển, khu nghỉ dưỡng và các hoạt động du lịch sôi động. Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế du lịch, quá trình phát triển đô thị cũng đang mở ra những nhu cầu mới về nhà ở, thương mại và các không gian sinh hoạt lâu dài.

Trong bối cảnh đó, những dự án được quy hoạch đồng bộ, có vị trí kết nối thuận tiện với khu vực hành chính và các tuyến giao thông chính trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý đối với người tìm kiếm bất động sản tại Sầm Sơn.

Tọa lạc trên trục Quốc lộ 47, liền kề Trung tâm hành chính phường Sầm Sơn, Sunrise Sầm Sơn sở hữu vị trí thuận lợi để kết nối với các khu vực chức năng và hệ thống tiện ích hiện hữu của đô thị.

Sunrise Sầm Sơn - Dấu ấn khu đô thị thấp tầng trên trục Quốc lộ 47

Quy hoạch 11,5 ha với 388 sản phẩm thấp tầng

Được phát triển trên quỹ đất khoảng 11,5 ha, Sunrise Sầm Sơn có tổng cộng 388 sản phẩm thấp tầng, gồm 340 căn liền kề và 48 căn biệt thự đồng bộ với phong cách kiến trúc tân cổ điển.

Trong bối cảnh quỹ đất tại các khu vực có vị trí kết nối thuận tiện ngày càng được quan tâm, số lượng sản phẩm hữu hạn trong quy hoạch là một trong những yếu tố tạo nên giá trị của Sunrise Sầm Sơn. Tại dự án, các căn liền kề có diện tích từ 102 - 132 m2, mặt tiền khoảng 6 - 7 m là dòng sản phẩm có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ nhà ở gia đình đến kết hợp kinh doanh. Bên cạnh đó, 48 căn biệt thự với diện tích từ 225 - 371 m2 mang đến lựa chọn cho nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính ưu tiên không gian sống rộng rãi và sự riêng tư. Việc bố trí hai dòng sản phẩm trong cùng một khu đô thị góp phần tạo nên sự đa dạng về loại hình nhà ở, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người mua.

Một điểm đáng chú ý khác tại Sunrise Sầm Sơn là hệ thống giao thông nội khu với các tuyến đường rộng từ 17,5 - 24 m. Quy hoạch đường rộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và kết nối.

Sunrise Sầm Sơn - Dấu ấn khu đô thị thấp tầng trên trục Quốc lộ 47

Không gian xanh và tiện ích cộng đồng trong quy hoạch

Bên cạnh sản phẩm nhà ở, không gian cảnh quan và hạ tầng phục vụ sinh hoạt cũng là những yếu tố được chú trọng trong quy hoạch Sunrise Sầm Sơn.

Diện tích dành cho cây xanh và thể dục thể thao khoảng 10.877,5 m2. Khu vực văn hóa cộng đồng có diện tích khoảng 1.405 m2, cùng không gian dành cho bãi đỗ xe và hệ thống giao thông nội khu. Sự kết hợp giữa nhà ở, cây xanh và các công trình phục vụ cộng đồng hướng đến việc hình thành một môi trường sống đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt thường ngày của cư dân.

Sunrise Sầm Sơn - Dấu ấn khu đô thị thấp tầng trên trục Quốc lộ 47

Chính thức nhận booking, mở cơ hội tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm

Hiện Sunrise Sầm Sơn đã chính thức triển khai hoạt động nhận booking, đánh dấu giai đoạn khách hàng có thể tiếp cận thông tin và đăng ký nhu cầu lựa chọn sản phẩm. Trong giai đoạn này, khách hàng quan tâm có thể chủ động tìm hiểu thông tin về mặt bằng, đặc điểm từng dòng sản phẩm, quy trình đăng ký và các nội dung liên quan trước khi đưa ra quyết định.

Sunrise Sầm Sơn không chỉ được giới thiệu thông qua quy mô hay số lượng sản phẩm, mà còn ở cách dự án kết hợp vị trí kết nối, hệ thống đường nội khu và không gian cảnh quan trong một tổng thể quy hoạch. Đây là những yếu tố tạo cơ sở để khách hàng tìm hiểu sâu hơn về dự án, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhà ở và bất động sản tại đô thị biển ngày càng đa dạng.

Sunrise Sầm Sơn - Dấu ấn khu đô thị thấp tầng trên trục Quốc lộ 47

Đơn vị phân phối độc quyền Sunrise Sầm Sơn

Công ty Cổ phần bất động sản Bắc Bộ

Trụ Sở: Số 10 Âu Cơ, P. Hạc Thành, Thanh Hóa

SĐT: 0917 66 5151

Website dự án: sunrisesamson.com.vn

Nguyễn Lương

Từ khóa:

#Sản phẩm #Phường Sầm Sơn #Quy hoạch #Trung tâm hành chính #Khu đô thị #Nhà ở #Biệt thự #Quan tâm #Quốc lộ #Dự án

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