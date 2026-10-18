Sôi nổi Giải bóng đá nữ Đoàn UBND tỉnh năm 2026

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 18/10, Đoàn thanh niên UBND tỉnh đã tổ chức thành công Giải bóng đá nữ năm 2026.

Đội Trường học FC giành chức vô địch.

Giải đấu có sự tham gia của 4 đội bóng thuộc 3 khối thi đua trực thuộc Đoàn UBND tỉnh gồm: Quản lý Nhà nước FC, Trường học FC, Y - Luật FC và Doanh nghiệp FC. Các trận đấu diễn ra tại sân bóng đá Trung tâm thể thao Sun Sport (phường Hạc Thành), áp dụng Luật Bóng đá 7 người hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Giải đấu diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, hào hứng. Các đội bóng bước vào thi đấu với quyết tâm giành kết quả tốt, đồng thời đề cao tinh thần thể thao cao thượng, sự tôn trọng đối thủ và ý thức chấp hành điều lệ giải.

Các cầu thủ nữ tranh tài trên sân cỏ.

Chung cuộc, đội bóng Trường học FC giành chức vô địch, Á quân là đội Doanh nghiệp FC, Y - Luật FC giành giải Ba và Quản lý Nhà nước FC xếp thứ 4. Ngoài giải thưởng tập thể, Ban Tổ chức cũng trao giải cá nhân cho vua phá lưới của giải đấu.

Đội Doanh nghiệp FC giành ngôi Á quân của giải.

Thông qua giải đấu, Ban Thường vụ Đoàn UBND tỉnh mong muốn tạo môi trường giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ sở Đoàn; đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động thể thao, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thông qua giải đấu, tinh thần đoàn kết, năng động và nhiệt huyết của nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động tiếp tục được lan tỏa.

Anh Tuân