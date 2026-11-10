SNG tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh khu vực

Hội nghị lần thứ 14 Thư ký Hội đồng An ninh các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) vừa diễn ra tại thủ đô Moscow (Nga), với trọng tâm là trao đổi về tình hình an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời tìm kiếm giải pháp tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trước những thách thức chung.

Trong thông điệp chào mừng gửi tới hội nghị ngày 9/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, khách quan những diễn biến quốc tế, đồng thời phát huy hiệu quả năng lực phân tích và dự báo của các cơ quan chức năng để ứng phó với những thách thức chung. Ông bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ đạt được những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác đa phương giữa các nước thành viên SNG.

Phát biểu tại hội nghị, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cảnh báo nguy cơ xung đột trên thế giới gia tăng, cùng nhiều thách thức an ninh như khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép ma túy và vũ khí, cũng như các nguy cơ liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông.

Ông Shoigu cũng cho rằng hoạt động quân sự hóa tại châu Âu tiếp tục gia tăng, đồng thời chỉ trích việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự tại Ba Lan và các nước Baltic. Thư ký Hội đồng An ninh Nga cáo buộc Ukraine và các đối tác châu Âu đang chuẩn bị cho việc tiếp tục xung đột thay vì hướng tới giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, Tổng Thư ký SNG Sergei Lebedev nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên trước những mối đe dọa chung. Ông đồng thời xác định xây dựng không gian thông tin chung phục vụ công tác cảnh báo và ứng phó tình huống khẩn cấp là một trong những ưu tiên chiến lược của khối.

Hội nghị diễn ra trước thềm kỷ niệm 35 năm thành lập SNG, trong bối cảnh các nước thành viên tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực.

Minh Phương