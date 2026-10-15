Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trải nghiệm ứng dụng số Viettel Tammi

Trong 2 ngày 15 và 16/10, Viettel Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hồng Đức tổ chức chương trình giới thiệu và trải nghiệm ứng dụng Viettel Tammi, giúp sinh viên tiếp cận các tiện ích số phục vụ học tập, giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày.

Nhân viên Viettel Thanh Hóa giới thiệu ứng dụng Viettel Tammi đến các bạn sinh viên.

Tại chương trình, sinh viên được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Viettel Tammi; trải nghiệm các tính năng như tạo nhóm cộng đồng, lưu trữ và chia sẻ tài liệu học tập, gọi điện, nhắn tin, họp nhóm, thanh toán số và cập nhật thông tin từ nhà trường.

Đặc biệt, thông qua việc tham gia các nhóm cộng đồng trên ứng dụng, sinh viên có thêm kênh kết nối, trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau trong học tập.

Các bạn sinh viên được hướng dẫn cài đặt và sử dụng Viettel Tammi trên điện thoại.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, chương trình còn tổ chức các trò chơi tìm hiểu kiến thức, chụp ảnh lưu niệm và giới thiệu mô hình Đại sứ Tammi nhằm khuyến khích sinh viên tham gia lan tỏa các tiện ích số.

Thông qua chương trình, Viettel Thanh Hóa mong muốn đưa các nền tảng số đến gần hơn với sinh viên, góp phần hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong học tập, giao tiếp và xây dựng môi trường giáo dục số.

Khánh Hòa