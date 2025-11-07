Sẽ có thêm nhiều tuyến đường sắt mới kết nối với các cảng biển, sân bay

Bộ Xây dựng vừa công bố điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, quy hoạch mạng lưới đường sắt điều chỉnh lộ trình đầu tư đường sắt xây mới trong cả 2 giai đoạn trước và sau năm 2030 đối với 11 tuyến gồm: Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; Biên Hòa-Vũng Tàu; Hà Nội-Đồng Đăng; Thành phố Hồ Chí Minh-Lộc Ninh; Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ-Cà Mau; Vũng Áng-Mụ Giạ; Tháp Chàm-Đà Lạt; Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái; Vành đai phía Đông thành phố Hà Nội đoạn Ngọc Hồi-Kim Sơn; An Bình-Sài Gòn (Hòa Hưng)-Tân Kiên; đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

Giai đoạn trước năm 2030 định hướng đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Giai đoạn sau năm 2030 định hướng đầu tư 2 tuyến gồm: Đà Nẵng-Kon Tum-Gia Lai-Đắk Lắk-Đắk Nông-Bình Phước; Vành đai phía Tây thành phố Hà Nội đoạn Ngọc Hồi-Thạch Lỗi.

Quy hoạch lần này cũng điều chỉnh không đưa vào quy hoạch tuyến Thủ Thiêm-Long Thành và chuyển thành đường sắt đô thị; giao Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai cập nhật vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan.

Ngoài ra, quy hoạch cũng bổ sung tuyến đường sắt An Bình-Sài Gòn (Hòa Hưng)-Tân Kiên; bổ sung kết nối với đường sắt Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái thông qua tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái; kết nối với Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài thông qua tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Tây Ninh.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, quy hoạch mạng lưới đường sắt cũng bổ sung về kết nối các đô thị, đầu mối giao thông lớn tại khu đầu mối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; điều chỉnh định hướng kết nối đường sắt với cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa), Hiệp Phước (Thành phố Hồ Chí Minh), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), Cảng hàng không quốc tế thứ hai Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng cạn Văn Lâm (Hưng Yên), Gia Bình (Bắc Ninh)./.

Theo TTXVN