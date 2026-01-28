Sao Vàng quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

Xác định việc bảo vệ môi trường, nhất là việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, xã Sao Vàng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát đúng trọng tâm, thiết thực. Qua đó, đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đạt được những kết quả tích cực.

Người dân xã Sao Vàng chung tay dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn.

Trên địa bàn xã Sao Vàng hiện có 2 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, gồm: Bãi chôn lấp rác của xã Thọ Lâm (cũ) với diện tích khoảng 1ha, được bố trí ở ngoại đê sông Chu và bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tạm thời tại xã Xuân Phú (cũ) sử dụng từ đầu năm 2018 với quy mô 2ha do Công ty TNHH Nông nghiệp - Môi trường Xuân Phú quản lý và vận hành. Song, hiện nay, quỹ đất sử dụng để chôn lấp rác thải sinh hoạt tại bãi chôn lấp rác xã Xuân Phú cơ bản không còn. Thêm vào đó, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, lượng rác thải sinh hoạt tại xã Xuân Phú (cũ) tiếp tục ngày càng nhiều và khó kiểm soát.

Ngoài ra, tuyến đường vào bãi rác đang được đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn thành, nhiều vị trí đã xuống cấp nghiêm trọng do xe vận chuyển rác vào bãi tập kết thường xuyên qua lại, việc vận chuyển rác vào bãi tập kết gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, đời sống sinh hoạt của người dân. Người dân đã và đang kiến nghị không cho xe vào bãi tập kết rác làm phát sinh tình trạng ứ đọng rác trong khu dân cư và nhiều vấn đề phức tạp trong quản lý vệ sinh môi trường tại địa phương.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung, tình trạng quá tải tại các bãi rác trên địa bàn xã nói riêng, xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp cụ thể, trong đó đã ban hành Văn bản số 457/UBND-KT ngày 30/9/2025 gửi đến UBND các xã: Thọ Long, Thọ Xuân, Xuân Hòa và Lam Sơn về việc dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt vào bãi chôn lấp rác thải tạm thời tại xã Sao Vàng.

Cùng với đó, bám sát việc thực hiện Nghị quyết 614/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2024 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII, xã Sao Vàng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn. Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết 614 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn đối với công tác bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND xã Sao Vàng, Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Nhận thức rõ ô nhiễm môi trường đã và đang tác động lớn đến môi trường sống, nhất là sức khỏe của người dân, cấp ủy, chính quyền xã Sao Vàng đã chỉ đạo các phòng, ngành, thôn; các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Tăng cường theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thu gom rác thải trên địa bàn thực hiện tốt hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn quản lý. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn đơn vị vận hành bãi chôn lấp thực hiện nghiệm túc quy trình xử lý rác thải sinh hoạt, định kỳ đầm nén, che phủ bề mặt các ô chôn lấp, phun hóa chất để giảm thiểu mùi, thu gom, xử lý nước rỉ rác đúng quy định".

"Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sao Vàng đã chỉ đạo các chi bộ và khu dân cư trên địa bàn xã tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động vì môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng và nhân rộng các mô hình cụm điểm trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về môi trường" - Chủ tịch UBND xã Sao Vàng, Nguyễn Quốc Tuấn cho biết thêm.

Bài và ảnh: Lê Phượng