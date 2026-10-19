Sao Mai 2026: Liveshow 3 “Tình ca” - Bất ngờ, bứt phá, và cuộc đua thực sự bắt đầu

Liveshow 3 với chủ đề “Tình ca” diễn ra tối 18/10 đã mang đến nhiều bất ngờ trên sân khấu Sao Mai 2026. Nếu hai thí sinh phải dừng bước chưa tạo được dấu ấn như kỳ vọng, thì 10 giọng ca còn lại đã có một đêm thi đáng ghi nhận, với những lựa chọn âm nhạc thông minh, cách xử lý giàu cá tính và khả năng truyền cảm xúc ngày càng rõ nét.

12 thí sinh tranh tài tại đêm Liveshow 3, Vòng chung kết Sao Mai 2026. Ảnh: VTV

Sau hai đêm thi đầu, yêu cầu đặt ra không chỉ là giọng hát hay hay kỹ thuật tốt, mà còn ở khả năng chọn bài, tạo dấu ấn riêng và làm chủ sân khấu. Xét ở góc độ này, Liveshow 3 là một đêm thành công của phần lớn thí sinh. Ở góc độ này, Liveshow 3 ghi nhận sự tiến bộ của phần lớn thí sinh.

Đỗ Hải Đăng ghi điểm mạnh mẽ khi mang đến bản phối “Mặt trời của em” mang màu sắc R&B sôi động.

Đỗ Hải Đăng là gương mặt nổi bật với phần trình diễn được chấm điểm 10 tuyệt đối. Đây là lần thứ hai mức điểm cao nhất được trao tại Sao Mai 2026, sau Thúy Nga ở Liveshow 1.

Hải Đăng chọn ca khúc phù hợp với chất giọng, bắt nhịp tốt với tinh thần chủ đề “Tình ca”. Không chỉ hát tốt, thí sinh còn biết tạo cảm xúc, làm chủ sân khấu và biểu diễn tự nhiên, mang đến không khí như một concert thực thụ. Điểm khác biệt nằm ở khả năng cuốn khán giả vào không gian âm nhạc, thay vì chỉ đơn thuần trình diễn một ca khúc.

Khánh An thể hiện ca khúc “Cõng mẹ về trời” tại Liveshow 3.

Khánh An tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân nhờ kỹ thuật vững, giọng hát chắc chắn và khả năng hát live ấn tượng. Tuy nhiên, theo nhận xét của ca sĩ Tấn Minh, ca khúc lần này đòi hỏi chiều sâu trải nghiệm mà tuổi đời còn trẻ khiến Khánh An chưa dễ chạm tới. Hát đúng, hát đẹp là nền tảng; để chạm đến cảm xúc người nghe, nghệ sĩ còn cần thời gian sống, trải nghiệm và chiêm nghiệm.

Đoàn Linh thể hiện “Có nợ không duyên”, sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Xếp thứ ba trong bảng đánh giá cá nhân với 9,25 điểm, Đoàn Linh gây ấn tượng ở cách nhả chữ, phát âm và sử dụng hơi giàu sắc thái. Dù đoạn cuối có phần hụt nhẹ, thí sinh vẫn giữ được tinh thần tác phẩm. Sự mềm mại, ấm áp trong giọng hát tạo nên màu sắc riêng mà không cần phô diễn kỹ thuật.

Nguyễn Xuân Dũng mở đầu đầy da diết qua ca khúc về tình cha con.

Với 9 điểm, Nguyễn Xuân Dũng để lại dấu ấn khi mở màn đêm thi bằng ca khúc “Lời nói dối của cha”. Thay vì chọn lối trình diễn giàu kịch tính như phiên bản của Tùng Dương, Xuân Dũng hát thủ thỉ, nhẹ nhàng, tạo cảm giác gần gũi và gợi xúc động. Sự tiết chế đúng lúc trở thành điểm mạnh, giúp ca khúc chạm đến người nghe.

Mai Thu Hương ghi dấu ấn với “Chiếc khăn piêu” qua cách hát tiết chế, làm nổi bật chất giọng và kỹ thuật thanh nhạc, mang đến màu sắc mới mẻ cho ca khúc.

Ở vị trí thứ năm, Mai Thu Hương được đánh giá nhỉnh hơn Thu Hà. Hương đã tiết chế phong cách biểu diễn sôi nổi vốn là thế mạnh, tập trung nhiều hơn vào giọng hát. Bản phối “Chiếc khăn piêu” với tiết tấu chậm cũng tạo điều kiện để thí sinh khai thác giai điệu, thể hiện kỹ thuật theo hướng khác. Đây là lựa chọn cho thấy sự trưởng thành trong việc điều chỉnh cá tính biểu diễn để phục vụ tác phẩm.

Phạm Hải Anh ghi điểm với ca khúc khó của nhạc sĩ Đỗ Bảo, tạo được cảm xúc cho người nghe. Trong khi đó, Bùi Nguyễn Bảo Anh mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân. Dù kết quả chưa trọn vẹn, tinh thần tìm tòi vẫn đáng ghi nhận, bởi hành trình nghệ thuật không thể thiếu những thử nghiệm và cả những lần chưa thành công.

Phạm Thùy Linh (bên trái) và Kim Jea Bin (bên phải) là hai thí sinh dừng bước sau Liveshow 3 Sao Mai 2026.

Nguyễn Mộc An và H’Vi Ktla có phần trình diễn an toàn, giữ phong độ nhưng chưa tạo đột phá. Kim Jea Bin lựa chọn “Sơn nữ ca”, song thử thách này có phần quá sức so với khả năng thể hiện hiện tại. Phạm Thùy Linh dù chọn ca khúc mới vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét trong cách xử lý.

Việc hai thí sinh phải dừng bước vì thế không nằm ngoài dự đoán. Những liveshow trước chưa cho thấy sự bứt phá đủ mạnh, còn đêm thi này cũng chưa tạo được cú ngược dòng. Dẫu vậy, trải nghiệm tại Sao Mai cùng những nhận xét chuyên môn của Ban giám khảo vẫn là hành trang quý giá cho chặng đường nghệ thuật phía trước.

10 thí sinh góp mặt trong Liveshow 4 với chủ đề “Về biển”.

Sau Liveshow 3, 10 thí sinh còn lại sẽ tranh tài tại Liveshow 4 với chủ đề “Về biển”, diễn ra ngày 25/10/2026. Khoảng cách giữa các ứng viên ngày càng thu hẹp. Sự hỗ trợ từ thầy cô, chuyên gia và ê-kíp giàu kinh nghiệm cũng khiến cuộc cạnh tranh không chỉ phụ thuộc vào giọng hát, mà còn ở tư duy chọn tác phẩm, chiến lược trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu. Tuy nhiên, điều đáng chờ đợi nhất vẫn là sự chân thành trong cảm xúc. Kỹ thuật có thể rèn luyện, chiến thuật có thể tính toán, nhưng khả năng khiến người nghe rung động mới giúp một giọng hát ở lại lâu dài.

Sao Mai không chỉ tìm kiếm người hát tốt nhất trong một đêm thi, mà còn hướng tới những nghệ sĩ hiểu rõ cá tính, biết kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc và đủ bản lĩnh theo đuổi lựa chọn nghệ thuật. Sau “Tình ca”, cuộc đua đã thực sự bắt đầu. Và hơn cả những điểm số hay thứ hạng, điều khán giả chờ đợi ở 10 giọng ca còn lại chính là những màn bứt phá bằng tài năng, cá tính và một trái tim biết rung động trước âm nhạc.

Phương Anh