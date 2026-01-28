Sắm Tết rộn ràng, rinh vạn ưu đãi với thẻ thanh toán Techcombank

Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng đón một năm mới Bính Ngọ 2026 khởi sắc và thịnh vượng, Techcombank chính thức triển khai chuỗi ưu đãi và quà tặng đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ thanh toán dịp Tết này.

Nhu cầu chi tiêu tăng mạnh mỗi dịp Tết đến Xuân về

Những ngày cuối năm, không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán luôn rộn ràng và tất bật. Nhu cầu chi tiêu tăng mạnh ở mọi phương diện, từ việc sắm sửa quà biếu nội ngoại, tân trang nhà cửa cho đến việc lên kế hoạch cho những chuyến du xuân hay các buổi tiệc sum vầy đầm ấm. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, bài toán cân đối ngân sách để vừa có một cái Tết đủ đầy, vừa đảm bảo tài chính ổn định trở thành mối bận tâm của không ít gia đình.

Chị Minh Anh (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ đến tầm này là hai vợ chồng lại đau đầu tính toán. Muốn đổi cái tivi mới cho ông bà, lại muốn đặt vé cho cả nhà đi nghỉ dưỡng vài ngày, nhưng nhìn vào danh sách chi tiêu dài dằng dặc thì lại phải đắn đo, cắt giảm bớt các khoản mua sắm để dành tiền cho những việc thiết yếu hơn."

Thấu hiểu tâm tư này, Techcombank đã tung ra loạt ưu đãi quy mô lớn, phủ sóng từ các sàn thương mại điện tử đến trung tâm mua sắm và dịch vụ du lịch, giúp khách hàng “nhẹ gánh” chi tiêu để tận hưởng mùa lễ hội trọn vẹn.

Đón Tết rộn ràng, ngập tràn ưu đãi khi chi tiêu với thẻ thanh toán Techcombank

Theo đó, Techcombank đã và đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi cực chất, sẵn sàng cho khách hàng một mùa Tết siêu hời.

Sắm Tết rộn ràng, rinh ngàn ưu đãi với thẻ thanh toán Techcombank

Từ 01/01/2026 đến hết 31/01/2026, chủ thẻ thanh toán quốc tế Techcombank được hưởng chương trình hoàn tiền dựa trên tổng chi tiêu tích lũy. Cụ thể, khách hàng có tổng chi tiêu từ 5 triệu đồng sẽ được hoàn 30% cho mỗi giao dịch (tối đa 500,000 VND/lần) với mức hoàn tối đa 1,500,000 VND/khách hàng. Với mức chi tiêu từ 3,000,000 đến dưới 5,000,000 VND, khách hàng được hoàn 20% (tối đa 200,000 VND/lần), tổng mức hoàn tối đa 600,000 VND. Ở mức chi tiêu từ 1,000,000 đến dưới 3,000,000 VND, tỷ lệ hoàn tiền là 10% (tối đa 50,000 VND/lần), với tổng mức hoàn tối đa 300,000 VND.

Tại hệ thống nhà hàng Haidilao trên toàn quốc, từ ngày 15/12/2025 đến hết 15/02/2026, chủ thẻ thanh toán Techcombank được giảm trực tiếp 300,000 VND cho hóa đơn từ 1,500,000 VND khi thanh toán bằng thẻ vật lý.

Với dịch vụ đặt phòng khách sạn, khi thanh toán qua Agoda từ nay đến 30/09/2026, chủ thẻ Visa sẽ được giảm 15% mỗi ngày (tối đa 600,000 VND) hoặc giảm 20% vào thứ Sáu (tối đa 800.000 đồng). Đặc biệt, chủ thẻ hạng Techcombank Priority (Visa Signature) và Private (Visa Infinite) được giảm 20% lên tới 1,200,000 VND vào các ngày đôi đặc biệt trong năm 2026 như 1/1, 2/2, 3/3.

Tết đến rộn vang, hãy mở thẻ thanh toán Techcombank để sắm cái Tết an khang với vạn ưu đãi hấp dẫn.