Rộ tin Ronaldo sắp giải nghệ; U23 Việt Nam đối mặt bài toán nhân sự trước trận tranh hạng Ba với Hàn Quốc

U23 Việt Nam đối mặt bài toán nhân sự trước trận tranh hạng Ba với Hàn Quốc; Chủ nhà Thái Lan gây khó cho ĐT futsal nữ Việt Nam bằng lịch thi đấu khắc nghiệt; MU xác nhận chia tay Casemiro vào cuối mùa giải 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (23/1).

22h tối nay (23/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh huy chương Đồng đầy thử thách với U23 Hàn Quốc.

Hai tuyển thủ Đình Bắc (số 7) và Minh Phúc được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc (ẢNH: TED TRẦN)

Khó khăn lớn nhất của HLV Kim Sang-sik nằm ở hàng phòng ngự khi mất đi bộ đôi trụ cột Lý Đức (thẻ đỏ) và Hiểu Minh (chấn thương). Các phương án thay thế như Đức Anh hay Văn Hà được đánh giá là còn thiếu kinh nghiệm thực chiến tại các giải chuyên nghiệp.

Bên cạnh sự sứt mẻ lực lượng, thể lực của các cầu thủ cũng đang chạm ngưỡng giới hạn sau mật độ thi đấu dày đặc.

Trước một U23 Hàn Quốc sở hữu đội hình đồng đều và đẳng cấp, chuyên gia Dương Vũ Lâm dự báo Việt Nam sẽ phải ưu tiên lối chơi thực dụng, đặt sự an toàn lên hàng đầu. Đây là lúc bản lĩnh và khả năng ứng biến của ông Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà vượt khó.

Chủ nhà Thái Lan gây khó cho ĐT futsal nữ Việt Nam bằng lịch thi đấu khắc nghiệt

Thái Lan vừa công bố lịch thi đấu giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 với những quy định gây bất lợi cho ĐT Việt Nam.

ĐT futsal nữ Việt Nam đối mặt với lịch thi đấu rất khó khăn ở vòng bảng. Ảnh: Đức Cường

Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng phải thi đấu liên tục 3 trận trong 3 ngày, đặc biệt tất cả đều diễn ra vào khung giờ 13h30. Việc đá vào giữa trưa không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực mà còn làm đảo lộn chế độ sinh hoạt, ăn uống và tập luyện của các cầu thủ.

HLV Đình Hoàng thừa nhận đây là thử thách lớn, buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng về chiều sâu đội hình để duy trì cường độ thi đấu.

Nguyễn Thùy Linh tạo địa chấn, hạ tay vợt hạng 14 thế giới để vào tứ kết Indonesia Masters

Ngày 22/1, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã gây bất ngờ lớn tại giải Indonesia Masters 2026 khi đánh bại Chiu Pin-chan (hạng 14 thế giới) với tỷ số 2-0.

Thùy Linh xuất sắc tiến vào vòng tứ kết Indonesia Masters 2026 (Ảnh: Getty).

Sau khi thắng ván đầu 21-17, Thùy Linh đã thể hiện bản lĩnh kiên cường ở ván hai khi cứu thành công 3 điểm kết thúc ván đấu của đối thủ, lội ngược dòng thắng nghẹt thở 23-21. Chiến thắng này không chỉ giúp cô “đòi nợ” thành công đối thủ người Đài Loan mà còn ghi tên mình vào vòng tứ kết giải đấu cấp độ Super 500 danh giá.

Thành tích này mang về cho Thùy Linh ít nhất 5. 040 điểm thưởng để cải thiện thứ hạng thế giới. Tại tứ kết, cô sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Pitchamon (Thái Lan) và Tomoka Miyazaki (Nhật Bản).

MU xác nhận chia tay Casemiro vào cuối mùa giải 2026

Manchester United vừa chính thức thông báo tiền vệ Casemiro sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6/2026.

Casemiro sẽ rời MU sau 4 năm gắn bó - Ảnh: SunSport

Dù có điều khoản gia hạn thêm một năm, ban lãnh đạo đội bóng quyết định không kích hoạt để giải phóng quỹ lương khổng lồ lên tới 350.000 bảng/tuần, nhằm phục vụ kế hoạch trẻ hóa trung tuyến.

Trong tâm thư xúc động, ngôi sao người Brazil khẳng định sẽ cống hiến hết mình trong 4 tháng còn lại và luôn dành tình yêu trọn vẹn cho “Quỷ đỏ”. Hiện MU đang nhắm tới những cái tên trẻ tuổi như Adam Wharton hay Elliot Anderson để thay thế.

Rộ tin Ronaldo sắp giải nghệ

Huyền thoại Cristiano Ronaldo được cho là sẽ chính thức giã từ sân cỏ vào mùa hè 2027, thời điểm anh kết thúc hợp đồng với Al-Nassr.

Ronaldo có thể dừng lại sự nghiệp thi đấu vào hè 2027.

Ở tuổi 42, CR7 dự kiến sẽ khép lại hành trình hơn hai thập kỷ lẫy lừng với 5 Quả bóng vàng và hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Hiện tại, dù đã 40 tuổi, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ sát thủ khi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Saudi Pro League với 16 pha lập công sau 16 trận.

Mục tiêu lớn nhất của Ronaldo trong hơn một năm tới là chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng vĩ đại (hiện anh đã có 960 bàn). Việc thi đấu đến năm 2027 không chỉ giúp Ronaldo thỏa mãn đam mê mà còn củng cố vị thế biểu tượng toàn cầu của anh trước khi chính thức nghỉ ngơi.

