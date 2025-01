Rau màu cho thị trường tết

Trước nhu cầu sử dụng rau, củ, quả của người tiêu dùng tăng mạnh trong dịp tết, nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, thu hoạch, đóng gói... chuẩn bị hàng cho thương lái đưa đi tiêu thụ tại các chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

Người dân thị trấn Thiệu Hóa chăm sóc rau màu.

Những ngày này, từ tờ mờ sáng trên cánh đồng trồng rau an toàn tập trung tại thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa) người dân đã tranh thủ ra đồng thu hoạch, bó rau để kịp gửi hàng cho các thương lái. Để chủ động cung ứng nguồn rau, củ, quả phục vụ thị trường tết, ngay từ tháng 10 âm lịch người dân đã gieo trồng các loại rau, củ được người tiêu dùng ưa chuộng như su hào, xà lách, cà chua, bắp cải...

Anh Trịnh Văn Phương, người dân tiểu khu 1 đang xếp rau lên xe để kịp chuyến sáng sớm, cho biết: “Gia đình tôi chủ yếu trồng các loại xà lách, rau diếp, gia vị... vì đây là những loại rau ngắn ngày với thời gian chăm sóc chỉ khoảng hơn 1 tháng, dễ dàng tiêu thụ nên thu hoạch đến đâu, tôi lại làm đất, chuẩn bị giống gối vụ ngay đến đó, đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường trước, trong và sau tết”.

Theo kinh nghiệm trồng rau nhiều năm của anh Phương, những ngày giáp tết nhu cầu tiêu thụ rau xanh của người dân tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Dù giá bán lúc lên lúc xuống, có loại đắt, loại rẻ ở tùy từng thời điểm, nhưng đối với các loại rau gia vị vẫn cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2 đến 3 lần so với các loại rau màu truyền thống. Dự kiến dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, gia đình sẽ cung cấp ra thị trường khoảng từ 2 - 3 tấn rau, củ các loại.

Cũng tại đây, anh Phùng Văn Quyết cho biết: “Tuy lượng rau tiêu thụ những ngày gần tết nhiều gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo chất lượng rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Về phòng trừ sâu bệnh hại chúng tôi cam kết sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật an toàn, được cấp phép sử dụng và sử dụng phân bón hữu cơ. Không những cung cấp rau, củ cho các chợ truyền thống, các sản phẩm của chúng tôi còn được tiêu thụ tại các cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh”.

Để đáp ứng được nhu cầu về rau, củ của người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nông dân các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc... đã ưu tiên gieo trồng các cây vụ đông ưa lạnh có thế mạnh như khoai tây, su hào, bắp cải, cà chua, cà rốt, cải các loại... Vụ đông năm nay thời tiết cơ bản ít mưa, khô hanh, thuận lợi cho gieo trồng và mở rộng diện tích; nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cũng thuận lợi cho cây rau sinh trưởng nên sản lượng thu hoạch khá cao.

Tại huyện Thọ Xuân, những ngày này, bà con nông dân vừa thu hoạch vừa tăng cường chăm sóc, xen canh, gối vụ các loại rau, củ ngắn ngày có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ để cung cấp cho nhu cầu của thị trường. Tại những địa phương có truyền thống sản xuất rau màu như Trường Xuân, Thọ Hải, Xuân Hồng, Xuân Lai, Xuân Lập... màu xanh đã phủ kín những cánh đồng, không khí sản xuất trở nên sôi động, hối hả. Bên cạnh niềm vui thu hoạch, tiêu thụ cây vụ đông sớm, người dân còn tiếp tục mở rộng diện tích trồng các loại rau, củ ưa lạnh, ngắn ngày, nhất là các loại rau gia vị để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích và kịp cung ứng cho thị trường dịp giáp tết.

Anh Trần Văn Trường, người dân xã Thọ Hải, cho biết: "Hầu hết diện tích rau của gia đình tôi được thương lái đặt mua, một số diện tích nhỏ thu hoạch muộn sát tết sẽ mang bán tại các chợ trên địa bàn huyện. Rau của gia đình luôn bảo đảm chất lượng bởi hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, có bể chứa chủ động nguồn nước tưới, ủ phân hữu cơ từ chăn nuôi sau đó ủ hoai mục đem bón, đảm bảo bón đúng liều lượng trước khi thu hoạch".

Thời điểm hiện tại, giá cả của nhiều mặt hàng rau màu cũng đang duy trì ở mức ổn định và dự báo sẽ tiếp tục có xu hướng tăng mạnh trong những ngày cận tết. Nhằm tránh tình trạng dư thừa nông sản trong dịp tết, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương khuyến cáo, hướng dẫn người dân nắm bắt thông tin, sản xuất rau màu linh hoạt, phù hợp với thị trường tiêu thụ; quan tâm bảo quản rau màu đúng cách. Bên cạnh đó, trồng đa dạng các loại rau, củ trên cùng diện tích, sản xuất rải vụ để đảm bảo có rau bán sau tết. Đồng thời, chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học để giảm chi phí sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Bài và ảnh: Lê Ngọc