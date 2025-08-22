Xử lý ngay những vướng mắc, khó khăn, mục tiêu cao nhất đưa các dự án điện về đích đúng tiến độ

Quan điểm của người đứng đầu ngành điện Thanh Hóa khi triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh đó là xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả, mục tiêu cao nhất là hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra để đưa các dự án sớm đi vào vận hành, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, kéo theo nhiều dự án công nghiệp, đô thị, hạ tầng quy mô lớn... làm nhu cầu điện tăng mạnh. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trọng trách chính trị của PC Thanh Hóa. Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch hành động toàn diện, cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và UBND tỉnh tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện; đẩy mạnh chuyển đổi số; kiểm soát phụ tải, tối ưu vận hành.

Ông Hoàng Hải – Giám đốc PC Thanh Hóa kiểm tra một số vị trí hiện trường thi công dự án.

Trong công tác đầu tư xây dựng, nhờ sự quan tâm của EVN, EVNNPC, sự hỗ trợ của chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, năm 2025 PC Thanh Hóa được giao 122 dự án, trong đó đã hoàn thành 71 dự án. Đối với 51 dự án còn lại (34 dự án chuẩn bị đầu tư, 23 dự án đang thi công), theo kế hoạch EVNNPC giao hoàn thành trong quý I/2026, song Công ty phấn đấu đưa toàn bộ vào vận hành trước 31/12/2025.

Ông Hoàng Hải – Giám đốc PC Thanh Hóa kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Đáng chú ý, có 6 dự án cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như Khu công nghiệp (KCN) Bỉm Sơn, Hoàng Long, Lam Sơn – Sao Vàng và Cụm công nghiệp (CCN) Thái Thắng - Hoằng Hóa, Đông Bắc TP Thanh Hóa, Thường Xuân, Tượng Lĩnh – Nông Cống. Nhiều dự án, khi hoàn thành, sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, thu hút lao động, nâng cao đời sống Nhân dân. Theo kế hoạch, các công trình này sẽ cơ bản hoàn thành trong quý III/2025, sớm hơn tiến độ Tổng công ty giao.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quá trình triển khai dự án vẫn gặp nhiều khó khăn như thủ tục phê duyệt, giải phóng mặt bằng, giá vật liệu tăng, khó khăn nguồn cung thiết bị và thời tiết cực đoan... Điều này cũng khiến cho các dự án có thời điểm bị gián đoạn.

Giám đốc PC Thanh Hóa làm việc với Nhà máy Intco Medical Việt Nam về công tác cấp điện.

Trước tình hình đó, Công ty sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công phát huy tinh thần: “trên dưới đồng lòng – dọc ngang thông suốt” cùng nhau “vượt nắng, thắng mưa” huy động tập trung toàn bộ nhân công, máy móc, vật tư thiết bị, tăng cường làm việc “ba ca, bốn kíp” nhằm đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ. Mọi vướng mắc cần phải báo cáo kịp thời lãnh đạo Công ty để bàn cách tháo gỡ. Quan điểm xuyên suốt đưa ra là: Khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng đẩy lùi và xác định đây không chỉ là chỉ tiêu nội bộ mà còn là cam kết về uy tín, năng lực của Công ty với địa phương, đối tác, khách hàng, đặc biệt là các dự án phục vụ doanh nghiệp FDI.

Đơn cử như Nhà máy Intco Medical Việt Nam (nằm trong KCN Bắc khu A khu CN Bỉm Sơn) đang đi vào hoạt động, Giám đốc PC Thanh Hóa giao cho các phòng/ban chức năng, đơn vị liên quan hoàn thành tiến độ từ thi công đến việc phối hợp nghiệm thu, đấu nối cấp điện trước ngày 03/9/2025.

Song song với đầu tư hạ tầng, PC Thanh Hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành; tăng cường bảo trì, ứng phó sự cố; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện; triển khai hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải (DR); nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo hướng hiện đại, thân thiện.

Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Nam Thành phố Thanh Hóa được khánh thành và đưa vào vận hành đúng tiến độ đề ra.

Giám đốc PC Thanh Hóa yêu cầu: Tiếp tục quyết liệt trong công tác chỉ đạo, bám sát thực tiễn; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, nhất là trạm biến áp, đường dây 110kV, trung – hạ áp ở khu vực phụ tải cao. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại (AI, dữ liệu lớn, tự động hóa, giám sát từ xa), dự báo phụ tải chính xác, cảnh báo sớm rủi ro, nâng cao năng lực điều phối, ứng phó sự cố.

Công ty cũng phối hợp với khách hàng lớn trong chương trình DR, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, giảm công suất giờ cao điểm; tổ chức trực vận hành 24/24 tại các điểm xung yếu; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó cực đoan; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện.

Các đơn vị đang thi công dự án cấp điện tại khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Với tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt, PC Thanh Hóa cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và cùng tỉnh Thanh Hóa hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, tạo nền tảng cho phát triển bền vững cho tương lai.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)