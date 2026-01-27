Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng quân đội nhân dân hiện đại

Sáng 27/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp tổ chức ra mắt cuốn sách “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới” của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cuốn sách của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN)

Dự chương trình có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) nhấn mạnh, trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang đã có nhiều bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn quan trọng về xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh," làm nền tảng tiến lên hiện đại. Việc xuất bản cuốn sách có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, tư tưởng, lý luận và thực tiễn, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn mang giá trị lâu dài, đóng góp thiết thực vào công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận từ thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng - một nhiệm vụ hết sức quan trọng cần tiếp tục được quan tâm sâu sắc trong thời gian tới.

Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, cho biết cuốn sách gồm 38 bài viết và một số hình ảnh hoạt động của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, được sắp xếp theo các nhóm chủ đề phù hợp với trình tự thời gian công bố và diễn tiến các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc và quân đội.

Cuốn sách chia làm hai phần. Phần thứ nhất: Quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, phần thứ nhất không chỉ góp phần tổng kết thực tiễn mà còn phát triển lý luận, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đủ khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Cuốn sách nhấn mạnh nỗ lực xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, đồng thời đưa ra những phương hướng cụ thể nhằm giữ vững và phát huy truyền thống “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng," xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong kỷ nguyên mới - đó là lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng với đó, phần thứ hai mở ra không gian tư duy rộng lớn về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Nội dung cuốn sách không chỉ nhìn lại quá khứ, rút ra những bài học quý báu từ Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975 và những thắng lợi vang dội trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta ở thế kỷ 20, mà còn vận dụng, soi chiếu vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong kỷ nguyên mới.

Nội dung sách cũng đề cập đến việc phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng tại các địa bàn, vị trí chiến lược; làm rõ chính sách đối ngoại quốc phòng, duy trì hòa bình lâu dài, bảo đảm ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, góp phần xây dựng nền an ninh chung toàn cầu công bằng, hợp lý trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Đây là biểu hiện sinh động của chiến lược bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa," “giữ nước từ khi nước chưa nguy”...

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh cuốn sách đã kết tinh chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn sinh động với phát triển lý luận quân sự, làm rõ những vấn đề cốt lõi, xuyên suốt trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là nền tảng, cơ sở quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đảm bảo quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên cơ sở giá trị và ý nghĩa của cuốn sách, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang được thể hiện trong cuốn sách, coi đây là tài liệu nền tảng phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị, nhất là các học viện, nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cấp, thông qua nội dung cuốn sách lồng ghép vào quá trình sinh hoạt, học tập, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, gắn việc nghiên cứu, học tập với vận dụng trực tiếp tư tưởng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm./.

Theo TTXVN