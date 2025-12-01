Quốc hội thống nhất bổ sung 7 nội dung vào Chương trình Kỳ họp thứ 10

Sáng 1/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết, với 83,3% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thống nhất bổ sung 07 nội dung vào Chương trình Kỳ họp, không thay đổi tổng thời gian làm việc của Kỳ họp.

Toàn cảnh Phiên họp.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, căn cứ tình hình thực tế, đề nghị của các cơ quan, sau khi xem xét các nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội một số nội dung sửa đổi, bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung Phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp này có một số nội dung cấp thẩm quyền chỉ đạo để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, quyết định nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực mới cho đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, mục tiêu đạt trên 8% tốc độ tăng trưởng trong năm 2025; giai đoạn 2026 - 2030, tăng trưởng đạt hai con số. Tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ đạt được mức thu nhập trung bình khá; kỷ niệm 100 năm thành lập nước năm 2045, đất nước sẽ trở thành nước có thu nhập cao.

Vì vậy, quyết định của Quốc hội tại Kỳ họp cuối cùng khóa XV là hết sức quan trọng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung cao nhất để quyết định các vấn đề quan trọng, thông qua các luật, nghị quyết đạt chất lượng cao nhất.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế; thực hiện quy định khoản 5 Điều 6 của Nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Bổ sung 07 nội dung vào Chương trình Kỳ họp để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Cụ thể:

(1) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030;

(2) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

(3) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

(4) Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy;

(5) Việc bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại nước ngoài) năm 2025 (trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp);

(6) Việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp);

(7) Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa (trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp).

Đại biểu tham dự Phiên họp.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội bố trí thời gian cụ thể trong Chương trình để Quốc hội xem xét, thông qua đối với dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo Tờ trình, thời gian tiến hành đối với một số nội dung liên quan được điều chỉnh cho phù hợp và không thay đổi tổng thời gian làm việc của Kỳ họp.

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả, 394/399 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 83,3%, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo quochoi.vn