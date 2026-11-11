Quốc hội Israel khóa mới tuyên thệ nhậm chức, phe đối lập tìm cách thay thế các vị trí chủ chốt

Ngày 10/11, Quốc hội Israel khóa mới chính thức tuyên thệ nhậm chức trong bối cảnh phe đối lập tìm cách tận dụng lợi thế tại cơ quan lập pháp để thay thế một số nhân vật thân cận với Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu, đồng thời thúc đẩy thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử chưa mang lại đa số rõ ràng cho bất kỳ phe nào.

Phát biểu tại phiên khai mạc Quốc hội khóa 26 gồm 120 nghị sĩ, Tổng thống Isaac Herzog kêu gọi các nghị sĩ nỗ lực đạt được thỏa hiệp, tăng cường đối thoại và hợp tác nhằm tránh phải tổ chức bầu cử lại. Ông nhấn mạnh Quốc hội cần hoàn thành trọn nhiệm kỳ, trong bối cảnh gần 80% cử tri đã tham gia bỏ phiếu và người dân mong muốn một cuộc sống ổn định, an ninh và đoàn kết.

Đề cập các thách thức an ninh và đối ngoại, Tổng thống Herzog cảnh báo những mối đe dọa từ Iran và các lực lượng đồng minh của nước này. Ông kêu gọi Israel củng cố quan hệ với đồng minh thân cận nhất là Mỹ, tăng cường quan hệ với các đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình với Ai Cập, Jordan, Ma-rốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain, cũng như mở rộng các thỏa thuận này.

Sau lễ tuyên thệ, các nghị sĩ mới đắc cử bắt đầu triển khai những động thái nhằm thay đổi một số vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Quốc hội. Trước phiên khai mạc, đảng Yashar của lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot cho biết hơn 61 nghị sĩ đã ký đề nghị thay thế Chủ tịch Quốc hội Amir Ohana, thành viên đảng Likud của ông Netanyahu. Phe này đề cử nghị sĩ Matan Kahana thuộc đảng Yashar đảm nhiệm vị trí trên.

Các đồng minh của ông Eisenkot cũng thống nhất ứng viên đứng đầu một số ủy ban quan trọng của Quốc hội. Trong đó, Avigdor Lieberman được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng; bà Liran Avisar Ben Horin, nghị sĩ thuộc đảng của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Tài chính, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Trước đó, ngày 8/11, Tổng thống Herzog đã giao cho ông Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, nhiệm vụ thành lập chính phủ mới trong thời hạn 28 ngày, có thể gia hạn thêm 14 ngày. Tuy nhiên, phe của ông Eisenkot hiện chỉ có 48 ghế và vẫn cần sự ủng hộ của các lực lượng khác để đạt được đa số tại Quốc hội. Trong thời gian chờ thành lập chính phủ mới, ông Netanyahu tiếp tục giữ chức Thủ tướng lâm thời. Nếu ông Eisenkot không thành công, Tổng thống Herzog có thể giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông Netanyahu. Trong trường hợp các nỗ lực tiếp theo cũng thất bại, Israel có thể phải tiến hành một cuộc bầu cử mới.

Bích Hồng