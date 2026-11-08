Quảng Ninh đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Từ những giao dịch mua bán tại chợ quê đến việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống ở xã Quảng Ninh. Qua đó, không chỉ góp phần thay đổi thói quen thanh toán của người dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng phục vụ Nhân dân mà còn tạo nền tảng thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ cơ sở.

Người dân thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Đai, xã Quảng Ninh.

Tại chợ Đai, xã Quảng Ninh, hình ảnh người dân sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán tiền qua mã QR đang dần trở nên quen thuộc. Không còn phải chuẩn bị tiền lẻ, kiểm đếm và trả lại tiền thừa, cả người mua lẫn người bán đều có thể hoàn tất giao dịch chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên điện thoại.

Vừa bán hàng cho khách, chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương tại chợ Đai vui vẻ chia sẻ: “Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích thiết thực. Người mua không cần mang theo nhiều tiền mặt, việc thanh toán nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đối với người bán, hình thức này giúp giảm áp lực quản lý tiền mặt, hạn chế nhầm lẫn trong giao dịch, đồng thời thuận lợi trong theo dõi tiền hàng”.

Không chỉ tại chợ truyền thống, xã Quảng Ninh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đến các điểm kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ và nhiều lĩnh vực của đời sống. Người dân được khuyến khích sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử để thanh toán tiền điện, nước, học phí và thực hiện các giao dịch thiết yếu.

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Quảng Ninh là việc triển khai chi trả các chế độ an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng. Đến nay, 100% cán bộ, công chức thuộc biên chế cấp xã được chi trả tiền lương qua tài khoản. Đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách, địa phương đã hoàn thành việc mở tài khoản và thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho toàn bộ người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Xã Quảng Ninh hiện có 1.424 đối tượng bảo trợ xã hội và 385 đối tượng người có công được hưởng trợ cấp hằng tháng. 100% đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và người đang hưởng chế độ hưu trí trên địa bàn đều đã được chi trả qua tài khoản ngân hàng.

Để đạt được kết quả này, UBND xã Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các ngân hàng, bưu điện, quỹ tín dụng, bảo hiểm xã hội cùng các đơn vị liên quan triển khai rà soát, cập nhật thông tin và hỗ trợ người dân mở tài khoản. Từ tháng 6/2026, UBND xã Quảng Ninh thực hiện chuyển khoản 100% các chế độ trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, quà tặng dịp lễ, tết và chế độ mai táng phí cho người thụ hưởng.

Đánh giá hiệu quả của hình thức này, ông Nguyễn Đình Tùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Quảng Ninh cho biết: “Việc chi trả các chế độ qua tài khoản cơ bản đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Người dân không phải trực tiếp đến các điểm chi trả để nhận trợ cấp hằng tháng, qua đó tiết kiệm thời gian, công sức và giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Quảng Ninh vẫn còn một số khó khăn, bất cập, như: một bộ phận người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ chưa thành thạo các thao tác kiểm tra, tra cứu số dư và giao dịch trên ứng dụng ngân hàng. Một số trường hợp không có điện thoại thông minh, không biết chữ hoặc gặp khó khăn trong việc sử dụng thiết bị điện tử nên vẫn phải nhờ con cháu, người thân hỗ trợ nhận và rút tiền. Đáng chú ý, trên địa bàn xã hiện chưa có cây ATM, người dân muốn rút tiền mặt phải di chuyển đến địa bàn khác. Điều này phần nào gây bất tiện, nhất là đối với người cao tuổi, người đi lại khó khăn.

Những khó khăn trên cho thấy, chuyển đổi số không phải chỉ dừng ở việc đưa công nghệ vào các hoạt động quản lý, giao dịch mà quan trọng hơn là phải giúp người dân biết sử dụng, hiểu lợi ích để chủ động tham gia. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số phải đi đôi với hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dân.

Thời gian tới, xã Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số. Cùng với đó, địa phương sẽ tăng cường phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và đơn vị liên quan để hỗ trợ người dân mở tài khoản, sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; chú trọng hướng dẫn trực tiếp đối với người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ, nâng cao kỹ năng tương tác trên môi trường số an toàn.

Bài và ảnh: Linh Hương