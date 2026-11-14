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Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Lê Hợi - Hoài Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ Gala Sao Mai 2026, khu trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa (diễn ra từ ngày 13-15/11) tại Quảng trường biển Sầm Sơn thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Trong khuôn khổ Gala Sao Mai 2026, khu trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa (diễn ra từ ngày 13-15/11) tại Quảng trường biển Sầm Sơn thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Khu trưng bày với sự tham gia của 60 gian hàng sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Đông đảo người dân, du khách tham quan khu trưng bày, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Nhiều sản phẩm OCOP được giới thiệu, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Du khách tìm hiểu thông tin, nguồn gốc và quy trình sản xuất các mặt hàng nông sản đặc trưng của Thanh Hóa.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Đại diện đơn vị cung ứng giới thiệu công dụng, chất lượng và những nét riêng của sản phẩm đến khách hàng.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Du khách trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm được giới thiệu tại gian hàng.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh được trưng bày bắt mắt, tạo sức hút đối với khách tham quan.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Không khí mua bán, trao đổi tại các gian hàng diễn ra sôi nổi.

Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Khu trưng bày góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và hình ảnh đất, người Thanh Hóa đến đông đảo Nhân dân, du khách trong dịp diễn ra Gala Sao Mai 2026.

Lê Hợi - Hoài Anh

Từ khóa:

#Sản phẩm OCOP #biển Sầm Sơn #Khách tham quan #Quảng bá #Trải nghiệm #Thanh hóa #sản phẩm tiêu biểu #đông đảo người dân #Nông sản #Mua sắm

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