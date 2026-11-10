Quan chức Fed kêu gọi thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ trước áp lực lạm phát

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Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Richmond, ông Thomas Barkin mới đây cho rằng, Fed cần thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm ứng phó với lạm phát, vốn vẫn là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ. Ông đồng thời cho biết chưa xác định phương án chính sách cụ thể cho cuộc họp của Fed vào tháng 12 tới.

Phát biểu với báo giới sau một sự kiện của Phòng Thương mại địa phương tại bang South Carolina ngày 9/11, ông Barkin cho biết Fed cần theo dõi thêm các số liệu về lạm phát và việc làm trước khi đưa ra quyết định. Ông nhấn mạnh chưa muốn dự đoán kết quả cuộc họp tháng 12, mà sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế của nền kinh tế để đánh giá.

Theo ông Barkin, các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục phải đối mặt với chi phí gia tăng và đang tính đến việc chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán. Sau gần 6 năm lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% của Fed, rủi ro đối với nhiệm vụ kép của ngân hàng trung ương này hiện nghiêng nhiều hơn về phía kiểm soát lạm phát.

Ông Barkin nhận định trong bối cảnh nhu cầu vẫn ổn định và lạm phát dai dẳng ở mức cao, định hướng điều hành chính sách tiền tệ tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, Fed cần tiến hành thận trọng trước những rủi ro có thể tác động đến thị trường lao động và mục tiêu duy trì việc làm tối đa.

Đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI), ông Barkin cho rằng những biến động liên quan đến công nghệ này có thể gây ra những hệ quả đáng kể đối với triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ. Nếu AI không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, đầu tư của doanh nghiệp, giá cổ phiếu và chi tiêu tiêu dùng có thể suy giảm, làm suy yếu một động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ và có nguy cơ đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao. Ngược lại, nếu AI phát triển vượt dự báo và thay thế nhiều lao động hơn dự kiến, thị trường việc làm cũng có thể chịu những tác động đáng kể.

Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ biến động mạnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. Các nhà đầu tư đang đánh giá những thay đổi sắp tới trong tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ, cũng như phản ứng của cử tri tại một số địa phương trước làn sóng phát triển nhanh các trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Thanh Hằng