Fed giữ nguyên lãi suất, phát tín hiệu thận trọng trước áp lực lạm phát

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75-4%, sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi hoạt động kinh tế và đầu tư tại Mỹ duy trì đà tăng trưởng, khiến triển vọng điều chỉnh lãi suất tiếp tục phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp tới.

Theo thông báo của Fed ngày 28/10, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ đã thông qua quyết định giữ nguyên lãi suất với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Hai thành viên không đồng tình là Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Beth Hammack, những người ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Tại cuộc họp báo sau quyết định chính sách, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định lạm phát vẫn ở mức cao và cho rằng việc thu thập thêm dữ liệu sẽ giúp cơ quan này xác định lập trường chính sách phù hợp, nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời. Fed đồng thời nhấn mạnh cam kết duy trì ổn định giá cả.

Ông cho biết thêm các điều kiện tài chính và tín dụng đối với một số doanh nghiệp và hộ gia đình đã thắt chặt hơn kể từ đợt tăng lãi suất tháng 9, dù điều kiện tài chính tổng thể chưa đến mức căng thẳng. Ông cũng khẳng định không có thành viên nào đề cập đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới của Quốc hội Mỹ trong cuộc họp chính sách lần này.

Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra sau khi Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm hồi tháng 9/2026, trong bối cảnh áp lực giá cả gia tăng và những lo ngại về khả năng lạm phát kéo dài. Việc chưa tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10 cho thấy Fed muốn có thêm thông tin để đánh giá diễn biến giá cả trước khi đưa ra bước đi tiếp theo. Đáng chú ý, đánh giá của cơ quan này về hoạt động kinh tế đã được nâng từ mức tăng trưởng “vững chắc” trong tuyên bố tháng trước lên mức “mạnh”.

Vân Bình