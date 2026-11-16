Pù Luông - Dấu ấn thương hiệu trên bản đồ du lịch

Từ vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu văn hóa bản địa, Pù Luông đang từng bước định hình dấu ấn thương hiệu riêng, góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến và lan tỏa khát vọng phát triển du lịch bền vững.

Giữa miền Tây xứ Thanh, Pù Luông cuốn hút bởi vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng, ruộng bậc thang và những bản làng bình yên. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, vùng đất này còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu du lịch Pù Luông

Từ cảm hứng thiên nhiên và văn hóa bản địa, biểu trưng thương hiệu Pù Luông được hình thành với những hình ảnh giàu tính biểu tượng. Nổi bật là đỉnh núi Pù Luông giữa những dãy núi trùng điệp, kết hợp họa tiết thổ cẩm cách điệu, ngôi nhà sàn của đồng bào Thái, những đường nét ruộng bậc thang và cung đường chữ S uốn lượn. Mỗi hình ảnh đều góp phần khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống và bản sắc văn hóa của vùng đất.

Màu xanh chủ đạo tượng trưng cho những cánh rừng nguyên sinh, sức sống thiên nhiên và định hướng phát triển du lịch xanh. Sắc vàng gợi hình ảnh mùa lúa chín, sự trù phú, no ấm và khát vọng nâng cao đời sống người dân. Sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu xanh, vàng và trắng tạo nên tổng thể tươi sáng, gửi gắm thông điệp về một Pù Luông phát triển hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc và phát triển kinh tế.

Với thiết kế cô đọng, giàu tính biểu tượng và khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều chất liệu, hình thức, bộ nhận diện thương hiệu Pù Luông không chỉ tạo dấu ấn riêng cho điểm đến mà còn mở ra cơ hội đưa hình ảnh địa phương vào đời sống.

Hơn cả một biểu trưng nhận diện, đây còn là sự kết tinh của niềm tự hào, những giá trị văn hóa và khát vọng phát triển cộng đồng; góp phần quảng bá hình ảnh Pù Luông đến du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Phương Anh