Phường Hạc Thành lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 4/2, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang cư trú trên địa bàn Tổ dân phố Đông Bắc Ga 2.

Tại hội nghị, các cử tri đã được thông báo tiêu chuẩn Đại biểu HĐND các cấp, tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia; Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công tỉnh; và 4 ứng cử viên đại biểu HĐND các phường, xã, gồm các ông: Lê Đình Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tượng Lĩnh; Mai Xuân Thế, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Tiến; Ngô Đức Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Tiến; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hoá.

Cử tri Tổ dân phố Đông Bắc Ga 2 đối tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri đều ghi nhận: các ứng cử viên Đại biểu HĐND các cấp đều có đạo đức, bản lĩnh chính trị, sống hòa đồng, đoàn kết với bà con lối xóm. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và tích cực đóng góp cho phong trào của địa phương, đủ tiêu chuẩn và xứng đáng là ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp.

Đại diện cử tri Tổ dân phố Đông Bắc Ga 2 phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng mà cử tri dành cho các ứng cử viên. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu vào HĐND các cấp, các đại biểu sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh với HĐND các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các ứng cử viên sẽ tiếp thu các ý kiến chân thành, thẳng thắn của cử tri để hoàn thiện bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, 100% cử tri có mặt đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 9 đồng chí trong danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lan Phương