Phường Đông Quang livestream quảng bá sản phẩm OCOP

Tối 9/10, tại Công viên Hội An, phường Đông Quang tổ chức phiên livestream “Kết nối sản phẩm, lan tỏa thương hiệu” gắn với Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026.

Trong phiên livestream, phường giới thiệu hai sản phẩm nem chua đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh của hộ kinh doanh Phương Chi Lê (Tổ dân phố Phố Nhồi) và hộ kinh doanh Minh Quang (Tổ dân phố Đông Yên), với sự tham gia giao lưu của lãnh đạo phường và các chủ thể OCOP.

Phường Đông Quang giới thiệu hai sản phẩm nem chua đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh tại phiên livestream.

Thông qua livestream, người tiêu dùng được tìm hiểu về nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và đặc trưng của sản phẩm. Chương trình thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân, du khách tại liên hoan và trên các nền tảng số, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Phiên livestream “Kết nối sản phẩm, lan tỏa thương hiệu” của phường Đông Quang thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân, du khách.

Đây là lần thứ hai phường Đông Quang tổ chức livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và nông sản.

Lan Anh