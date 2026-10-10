Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Phường Đông Quang livestream quảng bá sản phẩm OCOP

Lan Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 9/10, tại Công viên Hội An, phường Đông Quang tổ chức phiên livestream “Kết nối sản phẩm, lan tỏa thương hiệu” gắn với Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026.

Phường Đông Quang livestream quảng bá sản phẩm OCOP

Tối 9/10, tại Công viên Hội An, phường Đông Quang tổ chức phiên livestream “Kết nối sản phẩm, lan tỏa thương hiệu” gắn với Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026.

Trong phiên livestream, phường giới thiệu hai sản phẩm nem chua đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh của hộ kinh doanh Phương Chi Lê (Tổ dân phố Phố Nhồi) và hộ kinh doanh Minh Quang (Tổ dân phố Đông Yên), với sự tham gia giao lưu của lãnh đạo phường và các chủ thể OCOP.

Phường Đông Quang livestream quảng bá sản phẩm OCOP

Phường Đông Quang giới thiệu hai sản phẩm nem chua đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh tại phiên livestream.

Thông qua livestream, người tiêu dùng được tìm hiểu về nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và đặc trưng của sản phẩm. Chương trình thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân, du khách tại liên hoan và trên các nền tảng số, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Phường Đông Quang livestream quảng bá sản phẩm OCOP

Phiên livestream “Kết nối sản phẩm, lan tỏa thương hiệu” của phường Đông Quang thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân, du khách.

Đây là lần thứ hai phường Đông Quang tổ chức livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và nông sản.

Lan Anh

Từ khóa:

#Sản phẩm OCOP #chứng nhận OCOP 3 sao #Livestream #Phường Đông Quang #Kinh doanh #Quan tâm #Công viên #Người tiêu dùng #Chất lượng #Thị trường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khi đồng vốn theo người dân về quê

Khi đồng vốn theo người dân về quê

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều hộ sản xuất nông nghiệp, thiếu vốn thường là điểm nghẽn ngay từ lúc bắt đầu. Từ những khoản vay phù hợp, người dân có thêm điều kiện cải tạo đất, đầu tư cây, con giống, mở rộng sản xuất và từng bước hình thành những mô hình kinh tế ổn định.
Tháo gỡ khó khăn, tăng nguồn cung vật liệu xây dựng

Tháo gỡ khó khăn, tăng nguồn cung vật liệu xây dựng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/10, Hiệp hội Đá Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tăng sản lượng vật liệu xây dựng (VLXD). Đồng thời, công bố thông tin giá vật liệu sát với thị trường. Đồng chí Cao Văn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh