Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 30/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số xã, phường.

Đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Xuân Chiến ở tổ dân phố số 3, phường Bỉm Sơn.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã, phường: Tống Sơn, Hà Long, Bỉm Sơn, Quang Trung, Hoạt Giang, Hà Trung, Lĩnh Toại, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Nga An, Hồ Vương, Tân Tiến.

Đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi sức khoẻ bệnh binh 61% Vũ Đức Chính ở thôn Nhân Lý, xã Hà Trung.

Tại các gia đình đến thăm, trong không khí ấm áp, nghĩa tình, đồng chí Mai Văn Hải và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm gia đình ông Vũ Công Sáu (người nhiễm chất độc hoá học), ở tổ dân phố số 13, phường Bỉm Sơn.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Mai Văn Hải khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng công lao của các thế hệ đi trước; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, các đối tượng chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm sâu sát, triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi đối tượng đều được chăm lo chu đáo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đại diện lãnh đạo xã Hà Long nhận quà Tết của Đoàn ĐBQH tỉnh tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Mai Văn Hải đã gửi tới các gia đình những phần quà Tết ý nghĩa, cùng lời chúc mừng năm mới vui tươi, an toàn, hạnh phúc và may mắn; mong muốn mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí đầm ấm, đủ đầy, nghĩa tình.

Đại diện các gia đình được thăm hỏi bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, Đoàn ĐBQH tỉnh và các đơn vị đồng hành; coi đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để các gia đình thêm tin tưởng, yên tâm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Việt Hương