Phó Tổng thống Palestine cam kết tổ chức bầu cử sớm

Phó Tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh cam kết sẽ tổ chức sớm hơn các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp, nếu các điều kiện cho phép tiến hành bỏ phiếu công bằng, minh bạch và đáng tin cậy. Ông đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Israel nhằm tạo điều kiện tổ chức bầu cử tại Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 12/10, ông al-Sheikh nhấn mạnh giới lãnh đạo Palestine cam kết tuân thủ Luật Cơ bản, trong đó có các quy định về tổng tuyển cử. Theo ông, bầu cử là cơ chế thể hiện ý chí của người dân, bảo đảm tính đa nguyên chính trị, chuyển giao quyền lực hòa bình và củng cố tính chính danh của bộ máy lãnh đạo.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 10/10 ban hành sắc lệnh ấn định ngày 11/9/2027 tổ chức đồng thời bầu cử tổng thống và bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine. Quyết định này thay thế kế hoạch tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 28/11/2026 được công bố trước đó.

Ông al-Sheikh cho biết thời điểm bầu cử có thể được điều chỉnh lên sớm hơn ngay khi hội đủ các điều kiện cần thiết. Ông kêu gọi chấm dứt các biện pháp đàn áp của quân đội Israel và những người định cư Israel, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ hơn 1.000 trạm kiểm soát tại Bờ Tây. Theo ông, các trạm kiểm soát này khiến khu vực bị chia cắt thành những vùng biệt lập, gây trở ngại cho việc đi lại và tổ chức bầu cử. Ông cũng yêu cầu chấm dứt các hành động của Israel tại Gaza và hoàn trả những khoản tiền của Palestine mà ông cáo buộc Israel đang giữ lại.

Trong một thông điệp riêng, Phó Tổng thống Palestine tái khẳng định sự cần thiết của đối thoại dân tộc toàn diện, với sự tham gia của tất cả các phe phái và lực lượng chính trị. Theo ông, đối thoại sẽ góp phần củng cố đoàn kết dân tộc và tạo đồng thuận về các điều kiện tổ chức bầu cử tại Đông Jerusalem, Bờ Tây và Gaza.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký danh sách tranh cử từ ngày 26/9, theo kế hoạch bầu cử lập pháp trước đó, và nhận được hồ sơ của 8 danh sách trong 4 ngày đầu tiên. Thời hạn đăng ký dự kiến kết thúc ngày 13/10.

Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất của Palestine diễn ra năm 2006, khi phong trào Hamas giành đa số ghế. Năm 2007, giao tranh giữa Hamas và Fatah kết thúc với việc Hamas kiểm soát Dải Gaza, trong khi Chính quyền Palestine do Fatah lãnh đạo tiếp tục quản lý Bờ Tây. Hội đồng Lập pháp Palestine ngừng hoạt động từ năm 2007 và bị Tòa án Hiến pháp Tối cao ra lệnh giải thể năm 2018.

Ngọc Liên