Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm, chúc Tết tại các bệnh viện

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 11/2, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết tại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Sở Y tế.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa báo cáo kế hoạch trực và tổ chức công tác chuyên môn dịp Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo của các bệnh viện, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch trực và tổ chức công tác chuyên môn dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Các bệnh viện tổ chức trực 24/24 giờ theo 4 cấp; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, máu và các chế phẩm máu nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho người bệnh; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, y bác sĩ, người lao động làm nhiệm vụ; đồng thời quan tâm động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với bệnh nhân điều trị nội trú trong những ngày Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những nỗ lực của các đơn vị trong công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị cho Nhân dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí nhấn mạnh, việc bảo đảm hoạt động y tế thông suốt, an toàn trong những ngày nghỉ Tết dài ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững an sinh xã hội và đem lại sự yên tâm cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quà tặng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bệnh viện tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc men, vật tư y tế; bảo đảm tiếp nhận, xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, không để xảy ra tình trạng bị động, gián đoạn trong công tác khám, chữa bệnh. Đồng thời, chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn người bệnh; quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi để bệnh nhân yên tâm điều trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể lãnh đạo, y bác sĩ, người lao động các bệnh viện.

Tô Hà