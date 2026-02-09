Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Lưu Vệ, Nông Cống

Sáng 9/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nông Cống; kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn các xã: Lưu Vệ, Nông Cống .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên trong đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Nông Cống.

Đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Nông Cống, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên trong đoàn đã dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Qua nghe báo cáo của Trung đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đơn vị đã đạt được. Đồng chí cũng thông tin đến cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc với Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không. Nắm bắt và giải quyết tốt tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm vui Xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với địa phương chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới và trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà bệnh binh Lê Hùng Vương (thôn Thượng Đình 1, xã Lưu Vệ); nạn nhân chất độc hóa học Bùi Sỹ Hạnh (thôn Tân Thượng, xã Lưu Vệ); thăm, tặng quà, trao thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị Kiêu, tròn 100 tuổi (thôn Minh Sơn, xã Nông Cống); thăm, tặng quà gia đình bà Ngô Thị Vút (thân nhân liệt sĩ, thôn Lê Xá 1, xã Nông Cống).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các thành viên trong đoàn thăm hỏi, trao quà và thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước tặng cụ Lê Thị Kiêu, tròn 100 tuổi (thôn Minh Sơn, xã Nông Cống).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng gia đình bà Ngô Thị Vút (thân nhân liệt sĩ, thôn Lê Xá 1, xã Nông Cống).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm hỏi, trao quà cho bệnh binh Lê Hùng Vương (thôn Thượng Đình 1, xã Lưu Vệ).

Đoàn công tác thăm hỏi tình hình đời sống và trao quà cho gia đình ông Bùi Sỹ Hạnh (thôn Tân Thượng, xã Lưu Vệ).

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các gia đình năm mới bình an, hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi trên địa bàn. Cùng với đó, các địa phương cần thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự để Nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Hoài Anh