Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Mường Chanh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), sáng 7/11, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư bản Na Chừa, xã Mường Chanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao tặng cán bộ và Nhân dân bản Na Chừa bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu và Nhân dân bản Na Chừa đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất kinh doanh và các cuộc vận động của bản Na Chừa thời gian qua.

Na Chừa là bản biên giới của xã Mường Chanh, có 4 dân tộc anh em cùng chung sống. Bản có 73 hộ, 303 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng ngành nghề sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Những năm qua, Nhân dân trong bản luôn đoàn kết, chung sức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Đến nay xã không còn hộ nghèo, chỉ còn 9 hộ cận nghèo. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,41 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Na Chừa, đồng thời mong muốn cán bộ và người dân trong bản tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Mường Chanh và cán bộ, Nhân dân khu dân cư bản Na Chừa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống và làm giàu; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, để Nhân dân ngày càng có đời sống ấm no và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao quà cho các hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã trao tặng cán bộ, Nhân dân bản Na Chừa bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho gia đình anh Ly Văn Mùi ở bản Cang, xã Mường Chanh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã đến thăm và trao 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình anh Ly Văn Mùi ở bản Cang, xã Mường Chanh.

Thanh Tâm