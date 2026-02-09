Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại một số địa phương

Ngày 9/2, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại 9 xã: Yên Nhân, Bát Mọt, Lương Sơn, Vạn Xuân, Tân Thành, Thường Xuân, Xuân Chinh, Luận Thành và Thắng Lộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi làm việc với xã Bát Mọt.

Tại các địa phương, lãnh đạo 9 xã đã báo cáo khái quát kết quả phát triển sản xuất, tình hình đời sống Nhân dân, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trước Tết Nguyên đán. Đồng thời, báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo xã Yên Nhân báo cáo tình hình của địa phương tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra tình hình thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở trong việc khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời quan tâm, hỗ trợ, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầy đủ, đầm ấm, đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo xã Xuân Chinh báo cáo tình hình của địa phương tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; phân công cán bộ trực Tết hợp lý, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tạo điều kiện để cán bộ, Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu kết luận tại buổi làm việc với xã Yên Nhân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng 1.777 suất quà Tết, tổng trị giá 888,5 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn 9 xã.

Thăm hỏi, động viên và chúc Tết các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán mong muốn các hộ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo để Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, nghĩa tình.

Một số hình ảnh trao quà tại các địa phương:

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho người dân xã Bát Mọt,

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho người dân xã Thường Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho người dân xã Yên Nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho người dân xã Bát Mọt.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho người dân xã Thường Xuân.

Phan Nga