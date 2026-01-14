Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa rạng sáng nay (14/1).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác thăm, động viên ông Đặng Văn Hùng, trú tại tỉnh Hà Tĩnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban ATGT tỉnh, Ủy Ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm, động viên ông Đặng Văn Hùng (trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), một trong những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao quà hỗ trợ của tỉnh; đồng thời thăm hỏi sức khỏe, động viên nạn nhân giữ vững tinh thần, tích cực điều trị để sớm hồi phục sức khỏe.

Nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn, coi đây là trách nhiệm và tình cảm của chính quyền đối với người dân gặp hoạn nạn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn nạn nhân và gia đình phối hợp chặt chẽ với các y bác sĩ tại bệnh viện trong quá trình điều trị, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Làm việc nhanh với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã nắm bắt tình hình cấp cứu, điều trị cho tất cả các nạn nhân của vụ tai nạn.

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện trong công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng thời yêu cầu lãnh đạo bệnh viện, các khoa chuyên môn và đội ngũ y, bác sĩ tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, áp dụng các phương pháp điều trị tốt nhất để cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là những trường hợp bị thương nặng, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe lâu dài cho người bệnh.

Đại diện Ban ATGT tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, động viên, hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam.

Nhằm kịp thời hỗ trợ các nạn nhân, Ban ATGT tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức thăm, động viên, hỗ trợ các gia đình.

Đối với các nạn nhân đã chuyển viện ra Hà Nội và đưa về nhà, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đến các gia đình để thăm hỏi, hỗ trợ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14/1, tại Km334+300 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và 2 xe đầu kéo khiến 4 người chết, 5 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông để xử lý theo quy định.

