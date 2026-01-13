Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 13/1, tại xã Yên Định, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Yên Định, Định Tân, Yên Phú, Yên Ninh, Yên Trường và Quý Lộc.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Yên Định.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã công bố và triển khai Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành viên đoàn giám sát dự buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo xã Yên Định báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai các văn bản về công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách theo dõi, đôn đốc công tác bầu cử tại từng đơn vị.

Đại diện lãnh đạo xã Định Tân báo cáo tại buổi làm việc.

Đến nay, các xã đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, đơn vị bầu cử; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các cơ quan liên quan.

Lãnh đạo xã Quý Lộc phát biểu tại buổi giám sát.

Các xã đều đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt. Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử. Phương án bảo đảm an ninh, trật tự được xây dựng nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thành công.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi và hướng dẫn các xã giải quyết một số vướng mắc.

Sau khi nghe đại diện các địa phương báo cáo, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc, khó khăn cụ thể trong quá trình triển khai công tác bầu cử; trong đó cần quan tâm chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, cập nhật, biên tập lịch sử nhân sự để niêm yết danh sách chính xác, đúng tiến độ; cử cán bộ đi tập huấn đúng người, đúng việc để tiếp thu hiệu quả nội dung công tác bầu cử để triển khai tại cơ sở.

Đồng chí Lê Thiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết, sự phát triển và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tương đối đồng đều, công tác bầu cử sẽ được các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, rộng khắp, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Hồ sơ nhân sự phải được rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực của người ứng cử, bảo đảm đúng cơ cấu, tỷ lệ theo quy định. Lựa chọn, bố trí cán bộ tham gia các tổ bầu cử có đủ năng lực, nhanh nhẹn, trách nhiệm. Các thành viên giúp việc cho Tổ bầu cử nêu cao tinh thần trách nhiệm rà soát hồ sơ, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng trong dân để giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm...

Lê Hà