Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, chúc Tết một số đơn vị ngành tài chính - ngân hàng

Chiều ngày 10/2, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà Thuế tỉnh Thanh Hóa, Thống kê tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 (NHNN Khu vực 7).

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND chúc tết Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải ghi nhận, năm 2025 dù gặp nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Riêng thu ngân sách do ngành thuế thực hiện đạt 36.293 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn, gồm cả thu từ xuất nhập khẩu, đạt trên 57.177 tỷ đồng, năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 50.000 tỷ đồng, tăng 25,6% so với dự toán.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết và tặng quà Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Trước dự báo nhiệm vụ năm 2026 còn nhiều thách thức, đồng chí đề nghị cán bộ, công chức ngành thuế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; làm tốt công tác tham mưu quản lý thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống lãng phí và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND chúc Tết và tặng quà Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đã tặng quà Tết, chúc mừng năm mới tập thể Thống kê tỉnh, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành trong cung cấp thông tin, số liệu phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí đề nghị năm 2026, Thống kê tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ của ngành và của tỉnh; bảo đảm thông tin kinh tế - xã hội kịp thời, chính xác; đẩy mạnh đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương cung cấp các số liệu dự báo sát thực tế, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc tết và tặng quà NHNN Khu vực 7.

Tại NHNN Khu vực 7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải biểu dương những đóng góp của ngành ngân hàng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị năm 2026, ngành ngân hàng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp và người dân; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh thanh tra, kiểm soát hoạt động tín dụng, quản lý ngoại hối; chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền tệ, góp phần giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khánh Phương