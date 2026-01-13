Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 13/1, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Đảng ủy các phường: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Quang Trung.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo, sau khi Trung ương và tỉnh ban hành chủ trương, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được triển khai kịp thời, sát thực tiễn, đúng tiến độ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong đó, việc thành lập Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử được thực hiện đúng quy trình, thời gian và thành phần theo quy định; Ủy ban Bầu cử, các Ban Bầu cử và các Tiểu ban giúp việc được thành lập đầy đủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm điều kiện để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của cuộc bầu cử.

Các đại biêu dự buổi giám sát.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được tổ chức dân chủ, chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được triển khai kịp thời, đồng bộ, đúng định hướng.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi và hướng dẫn các địa phương giải quyết một số vướng mắc.

Các địa phương đã tổ chức rà soát, lập danh sách cử tri, thường xuyên cập nhật biến động dân cư, bảo đảm danh sách chính xác, đầy đủ. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử được quan tâm, bố trí phù hợp với điều kiện từng khu vực bỏ phiếu.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế, phòng chống cháy nổ và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử cũng được xây dựng và chủ động triển khai.

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi giám sát, đại diện các phường kiến nghị cấp trên tiếp tục ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác bầu cử, nhất là những cán bộ tham gia lần đầu. Đồng thời đề nghị quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử tại những khu vực có số lượng cử tri đông; tăng cường phối hợp trong công tác quản lý cư trú, cập nhật dữ liệu cử tri và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy các phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy các phường tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, bảo đảm các khâu trong quy trình bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền, nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu và trách nhiệm của người ứng cử. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể và tổ dân phố trong quản lý cư trú, cập nhật biến động dân cư; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh sách cử tri, bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót.

Bên cạnh đó, các phường cần chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm bỏ phiếu phù hợp với thực tế từng khu vực; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; chủ động các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

Trần Hằng