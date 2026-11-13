Phố biển Sầm Sơn chuẩn bị “thất thủ” ngày 15/11: Dàn Hoa hậu, Nam vương đổ bộ sàn diễn di sản, mở màn đại tiệc âm nhạc quy tụ 11 sao khủng!

Không chỉ có những bước catwalk thần thái của Hoa hậu Emoura Phạm, Nam vương Trần Tiến Dũng và Á hậu Nguyễn Thu Nga, khán giả tại Sầm Sơn vào ngày 15/11 còn được chiêu đãi một “cú đúp” nghệ thuật mãn nhãn. Từ không gian thời trang tôn vinh 54 dân tộc đến đêm nhạc Gala Sao Mai 2026 bùng nổ, đây chính là sự kiện giải trí không thể bỏ lỡ dịp cuối tuần này.

Emora Phạm - Hoa hậu Hòa Bình việt Nam 2026, Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 (Miss Grand International 2026).

Ngày 15/11, Quảng trường biển Sầm Sơn sẽ trở thành điểm hẹn của những người yêu thời trang và văn hóa truyền thống với chương trình trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam. Hoạt động được tổ chức phục vụ nhân dân và du khách, mang đến không gian nghệ thuật kết hợp giữa những sắc màu di sản và phong cách trình diễn hiện đại.

Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, chương trình còn thu hút sự chú ý với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang.

Hoa hậu, nam vương và những gương mặt nổi bật trên sàn diễn xứ Thanh

Tâm điểm của chương trình là Hoa hậu Emoura Phạm, người đẹp vừa giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2026 sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

Trở về từ đấu trường nhan sắc quốc tế, Emoura Phạm tiếp tục góp mặt trong các hoạt động nghệ thuật trong nước. Tại Sầm Sơn, cô sẽ xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch của phụ nữ Việt Nam. Sự hiện diện của người đẹp được kỳ vọng mang đến sức hút đặc biệt cho sân khấu, đồng thời góp phần quảng bá trang phục và bản sắc văn hóa dân tộc.

Nam vương Trần Tiến.

Đồng hành trong chương trình còn có Nam vương Trần Tiến Dũng, người đăng quang Manhunt Vietnam 2025. Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng kinh nghiệm hoạt động người mẫu, anh là một trong những gương mặt nam nổi bật góp phần tạo sức hấp dẫn cho sự kiện.

Đáng chú ý, Á hậu 2 Nguyễn Thu Nga – Hoa hậu ngành Làm đẹp Việt Nam và Quốc tế 2025 (Miss Beauty Industry Vietnam & International) – cũng có tên trong danh sách tham gia. Người đẹp thuộc thế hệ á hậu trẻ, từng ghi dấu ấn tại cuộc thi nhan sắc chuyên ngành năm 2025. Sự góp mặt của Thu Nga cùng các hoa hậu, nam vương và người mẫu sẽ mang đến thêm những điểm nhấn cho chương trình.

Một gương mặt khác được khán giả mong đợi là Nguyễn Huỳnh Yến Trang – Quán quân Siêu mẫu nhí Toàn năng 2025. Dù còn trẻ, Yến Trang đã có kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình thời trang, thể hiện sự tự tin và khả năng trình diễn trên sân khấu. Tại Sầm Sơn, mẫu nhí sẽ góp mặt trong phần giới thiệu áo dài, mang đến hình ảnh thế hệ trẻ tiếp nối và lan tỏa tình yêu đối với trang phục truyền thống.

Sự hội tụ của những gương mặt sắc đẹp thuộc nhiều thế hệ tạo nên nét hấp dẫn riêng cho chương trình, góp phần thu hút khán giả trẻ đến với các hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc.

Nguyễn Huỳnh Yến Trang - quán quân siêu mẫu nhí toàn năng.

Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc qua ngôn ngữ thời trang

Bên cạnh dàn người đẹp, nội dung đáng chú ý của chương trình là những màn trình diễn giới thiệu trang phục truyền thống và các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trang phục người Mường với họa tiết cạp váy đặc trưng; nét mềm mại của áo cóm, váy xỉn dân tộc Thái; nghệ thuật thêu, ghép vải giàu màu sắc của người Mông, Dao cùng những dấu ấn văn hóa riêng trong trang phục của đồng bào Thổ, Khơ Mú và nhiều cộng đồng dân tộc khác.

Đặc biệt, những thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục của đồng bào các dân tộc tại Thanh Hóa sẽ góp phần giới thiệu chiều sâu văn hóa của vùng đất xứ Thanh, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn còn đến từ bộ sưu tập áo dài thổ cẩm, kết hợp phom dáng áo dài Việt Nam với những hoa văn, sắc màu đặc trưng của các dân tộc. Việc đưa chất liệu và họa tiết truyền thống vào thiết kế đương đại tạo nên sức hấp dẫn về thẩm mỹ, đồng thời mở rộng không gian ứng dụng và quảng bá các giá trị thủ công truyền thống.

Thông qua các màn trình diễn, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu vẻ đẹp trang phục dân tộc, những tri thức dân gian được lưu giữ trong nghệ thuật dệt, thêu và tạo hình hoa văn.

Á hậu Thu Nga - Misd Beauty Việt Nam & Internationnal.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, chào đón Gala Sao Mai 2026

Diễn ra trước Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, chương trình trình diễn thời trang nghệ thuật tại Sầm Sơn mang thông điệp tôn trọng sự đa dạng văn hóa, gìn giữ bản sắc và tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để những giá trị truyền thống được giới thiệu tới đông đảo công chúng thông qua hình thức thể hiện gần gũi, sinh động. Việc kết hợp thời trang văn hóa với sự tham gia của các hoa hậu, nam vương và người mẫu góp phần gia tăng hiệu quả quảng bá, đặc biệt trên các nền tảng truyền thông số.

Ngay sau hoạt động trình diễn thời trang, khán giả sẽ tiếp tục hòa mình vào không khí âm nhạc của Gala Sao Mai 2026, với sự hội tụ của 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng cùng những giọng ca xuất sắc của Sao Mai 2026.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Quảng trường biển Sầm Sơn ngày 15/11 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho nhân dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa – vùng đất giàu bản sắc văn hóa, năng động trong phát triển du lịch và tổ chức các sự kiện nghệ thuật quy mô lớn.

Nguồn: https://doisonggiaitri.vn/van-hoa--giai-tri/pho-bien-sam-son-chuan-bi-that-thu-ngay-1511-dan-hoa-hau-nam-vuong-do-bo-san-dien-di-san-mo-man-dai-tiec-am-nhac-quy-tu-11-sao-khung-335442.html