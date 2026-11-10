Phe đối lập Israel tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng Do Thái giáo cực đoan

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Truyền thông Israel mới đây đưa tin lãnh đạo đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot, và lãnh đạo đảng Yisrael Beiteinu, ông Avigdor Lieberman đã nhất trí ưu tiên đàm phán với các đảng Do Thái giáo cực đoan nhằm tìm kiếm sự ủng hộ thành lập chính phủ mới, trong bối cảnh khối đối lập chưa có đủ số ghế để giành đa số tại Quốc hội.

Theo kênh truyền hình Channel 13, tại cuộc gặp ngày 9/11, hai chính trị gia nhất trí tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán với những đảng Do Thái giáo cực đoan trước khi xem xét phương án thành lập chính phủ theo hướng khác. Ông Eisenkot cũng đề nghị ông Lieberman hỗ trợ tiếp xúc và tìm kiếm đồng thuận với các đảng này. Các cuộc trao đổi với đảng Thống nhất Torah (UTJ) đã bắt đầu.

Trong khi đó, Đài Phát thanh và Truyền hình công cộng Israel dẫn lời các quan chức UTJ cho biết đảng này sẵn sàng đàm phán với khối “Thay đổi”, song chưa nhận được lời mời chính thức.

Hai đảng đại diện chủ yếu cho cộng đồng Do Thái giáo cực đoan tại Quốc hội Israel (Knesset) là UTJ, hiện nắm 7 ghế, và Shas, nắm 6 ghế. Với tổng cộng 13 ghế, hai đảng này có thể giúp khối của ông Eisenkot, hiện có 48 ghế, đạt ngưỡng đa số 61 ghế cần thiết để thành lập chính phủ nếu cùng tham gia liên minh. Tuy nhiên, cả UTJ và Shas vốn thuộc phe ủng hộ Thủ tướng sắp mãn nhiệm Benjamin Netanyahu.

Một trong những trở ngại lớn nhất trong tiến trình thương lượng là vấn đề nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng Haredim (người Do Thái giáo cực đoan). Các đảng đại diện cộng đồng này muốn duy trì chính sách miễn nghĩa vụ quân sự cho học viên tại các trường dòng, trong khi các đảng thuộc khối “Thay đổi” chủ trương mở rộng diện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Lieberman, người lâu nay phản đối chính sách miễn nghĩa vụ quân sự cho cộng đồng Haredim, gần đây đã thể hiện sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề này nhằm thành lập chính phủ không có sự tham gia của ông Netanyahu. Tuy nhiên, ông khẳng định việc nhượng bộ không đồng nghĩa với từ bỏ nguyên tắc mọi công dân đều phải thực hiện nghĩa vụ phục vụ đất nước.

Trong trường hợp đàm phán với các đảng Do Thái giáo cực đoan không đạt kết quả, ông Eisenkot có thể xem xét thành lập chính phủ thiểu số với sự ủng hộ từ bên ngoài của các đảng Arab. Khối đối lập Do Thái hiện có 48 ghế, trong khi các đảng Arab nắm 19 ghế. Tuy nhiên, phương án này vấp phải sự phản đối của ông Lieberman, người tuyên bố không ủng hộ một chính phủ phụ thuộc vào sự hậu thuẫn của các đảng Arab.

Trước đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã giao ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ. Theo luật pháp Israel, ông Eisenkot có 28 ngày để thành lập liên minh chính phủ và có thể được gia hạn thêm 14 ngày theo quyết định của Tổng thống.

Thanh Hằng