Phê chuẩn khởi tố các bị can trong đường dây buôn bán pháo nổ

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 2 - Thanh Hóa, đơn vị vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trọng Q. (sinh năm 1995), Lê Danh T. (sinh năm 2004) và Nguyễn Bá A. (sinh năm 2004), cùng trú tại xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, về tội “Buôn bán hàng cấm” (pháo nổ) quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tang vật vụ án được thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 12/2025, Lê Trọng Q. trong quá trình đi chơi tại tỉnh Quảng Trị đã gặp một người phụ nữ không rõ lai lịch và mua 10 hộp pháo hoa nổ có nguồn gốc nước ngoài, mỗi hộp chứa 49 ống hình trụ tròn, với giá 5 triệu đồng. Sau đó, số pháo này được Q. mang về cất giấu tại nơi ở nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Đến ngày 15/12/2025, Lê Danh T. biết Q. có pháo nổ nên đã mua 9 hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng 16,2kg, trị giá 7,2 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 23/12/2025, T, liên hệ với Nguyễn Bá A. để tìm đầu ra tiêu thụ số pháo nổ trên. A. đã mua lại 4 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 7,2kg, với giá 4 triệu đồng, tiếp tục mang đi tìm nơi tiêu thụ.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/12/2025, trong quá trình kiểm tra hành chính, Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Nguyễn Bá A. đang vận chuyển số pháo nổ nói trên để cất giấu chờ bán.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã giao nộp toàn bộ tang vật và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND khu vực 2 - Thanh Hóa đã ban hành yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Quốc Hương