Phát lệnh báo động I trên sông Lèn

Vào hồi 06 giờ ngày 29/9/2025, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã phát đi công điện số 42 phát lệnh báo động I trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn.

Ảnh minh họa.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Hồ Vương, Nga An, Tân Tiến.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Lèn số CBLU-78/05h30/THOA ngày 29/9/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 04 giờ ngày 29/9/2025 mực nước trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn là +3.24 m (dưới BĐI là 0,76 m); cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn có khả năng lên mức Báo động I (+4.00 m) vào lúc 08 - 11h ngày 29/9/2025.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh Báo động I trên sông Lèn tại trạm Thuỷ văn Lèn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã nêu trên:

Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

LP