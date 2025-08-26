Phát lệnh báo động I trên sông Chu, các địa phương chủ động triển khai phương án sơ tán dân

Hồi 22h ngày 25/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có Công điện số 19 phát lệnh báo động I trên sông Chu.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Chu số DBLU-34/22h30/THOA ngày 25/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 21 giờ ngày 25/8 mực nước trên sông Chu tại trạm Thủy văn Xuân Khánh là +6,48m (dưới BĐI là 2,52 m); cảnh báo mực nước hạ lưu sông Chu tại trạm Thuỷ văn Xuân Khánh có khả năng đạt mức BĐI (+9,0m) vào khoảng 2-4h ngày 26/8.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động I trên sông Chu tại trạm Thuỷ văn Xuân Khánh, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Lam Sơn, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Sao Vàng, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Đông Tiến triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM