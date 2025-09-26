Phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã NTM kiểu mẫu Định Tân

Sáng 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Tân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội

Xã Định Tân được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị hành chính cấp xã cũ gồm: Định Tân, Định Hưng, Định Hải, Định Tiến. Sau sáp nhập xã có tổng diện tích 30,66 km2, quy mô dân số 28.406 người.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Tân và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới cách làm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, qua đó triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Các chương trình hành động đề ra được MTTQ xã tổ chức thực hiện đồng bộ, rộng rãi, bước đầu đạt kết quả tích cực. Vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị được nâng cao.

Toàn xã có 36 hộ dân đã được hỗ trợ xây mới nhà ở từ nguồn hỗ trợ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng.

Đại biểu phát biểu tham luận tại đại hội.

Các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giám sát, phải biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới và phát huy có hiệu quả, sát với cơ sở, gần dân, coi trọng phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đáp ứng nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn biểu dương và chúc mừng những thành tích mà MTTQ và các tầng lớp Nhân dân xã Định Tân đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Định Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của công tác Mặt trận ở địa phương, thể hiện ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Để công tác Mặt trận tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, đem lại kết quả thiết thực, đồng chí đề nghị MTTQ xã tiếp tục củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, lắng nghe phản ánh kịp thời, nguyện vọng chính đáng của người dân. Phát huy vai trò người có uy tín, trí thức, chức sắc, tôn giáo, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh; tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, quyết tâm xây dựng xã Định Tân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2030.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đồng thời, MTTQ xã cần tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng lựa chọn đúng và trúng vấn đề Nhân dân quan tâm để giám sát. Phát huy hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất phương hướng chung và các chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời tiến hành hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Tân khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 đồng chí, cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Ông Nguyễn Ngọc Thúy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Định Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Ông Nguyễn Ngọc Thúy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Định Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Linh Hương