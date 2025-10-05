Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng xã Vân Du đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 05/10, Ủy ban MTTQ xã Vân Du đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 180 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đổi mới hoạt động, phát huy đoàn kết, sáng tạo trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Hạ tầng, công trình phúc lợi được cải thiện; đời sống Nhân dân nâng lên; văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm, giữ vững.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã vận động Nhân dân hiến 6.490 m2 đất ở, 19.600 m2 đất sản xuất và đóng góp trên 57,7 tỷ đồng để mở rộng giao thông, xây dựng công trình phúc lợi. Đến nay, 100% tuyến đường trong khu dân cư và 91,2% tuyến đường xã đã được bê tông hóa; 28/28 khu dân cư lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã có những kết quả tích cực, với 23 căn nhà được xây mới và sửa chữa, tổng nguồn lực huy động trên 1,6 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ hàng trăm ngày công lao động.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các giải pháp cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ xã Vân Du đạt được thời gian vừa qua.

Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ xã cần đổi mới phương thức tuyên truyền, sâu sát cơ sở, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tăng cường phối hợp với chính quyền trong công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại, tạo sự đồng thuận xã hội và tham gia tích cực vào phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ MTTQ có phẩm chất, năng lực, phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 61 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Vân Du khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Ông Lê Quang Điệp được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vân Du, nhiệm kỳ 2025-2030.

