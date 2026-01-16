Pháp: Mọi nỗ lực kiểm soát Greenland sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ”

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Bắc Cực tiếp tục gia tăng, Pháp đã lên tiếng cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ động thái nào nhằm kiểm soát Greenland sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ”, có nguy cơ làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ kinh tế giữa Liên minh châu Âu (EU) và Washington.

Trả lời Financial Times, Bộ trưởng tài chính Pháp Lescure nhấn mạnh Greenland là một phần lãnh thổ có chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch - quốc gia thành viên EU và không thể trở thành đối tượng can thiệp hay đàm phán, đồng thời cho biết ông đã trực tiếp nêu quan điểm trên với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Khi được hỏi về khả năng EU áp đặt các biện pháp kinh tế nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng vũ lực đối với Greenland, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng đó sẽ là một kịch bản hoàn toàn mới, buộc châu Âu phải điều chỉnh cách tiếp cận. Tuy nhiên, ông tránh đưa ra giả định cụ thể, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là ngăn chặn leo thang căng thẳng.

Cảnh báo từ Paris phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng trong nội bộ EU rằng căng thẳng chính trị liên quan đến Greenland có thể lan sang lĩnh vực thương mại, đầu tư và làm suy yếu quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương.

Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland. Khoảng 15 binh sĩ Pháp cùng một sĩ quan Anh đã được triển khai tới vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch, nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận đa quốc gia Operation Arctic Endurance. Cuộc diễn tập dự kiến có sự tham gia của lực lượng, tàu hải quân và máy bay Đan Mạch, cùng binh sĩ không mang hoặc mang vũ khí nhẹ từ Đức, Pháp, Na Uy và Thụy Điển, với sự hỗ trợ bổ sung từ Hà Lan, Canada và Đức. Ngoại trưởng Pháp khẳng định, EU có trách nhiệm chiến lược tại Greenland và các nước NATO hoàn toàn đủ năng lực bảo vệ khu vực này.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép nhằm theo đuổi tham vọng kiểm soát Greenland, viện dẫn lý do an ninh quốc gia và nguy cơ Nga, Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại Bắc Cực.

Đan Mạch đã kiên quyết bác bỏ mọi khả năng chuyển giao Greenland cho Mỹ. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen khẳng định việc Mỹ mua lại hoặc kiểm soát hòn đảo này là “hoàn toàn không thể”, vì đi ngược luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho rằng đối thoại và ngoại giao vẫn là con đường đúng đắn, đồng thời hoan nghênh việc các bên duy trì trao đổi.

