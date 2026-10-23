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Phần Lan và Ukraine ký thỏa thuận hợp tác trị giá 300 triệu euro

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Ukraine và Phần Lan đã ký 7 văn kiện hợp tác với tổng trị giá khoảng 300 triệu euro (336 triệu USD), nhân chuyến thăm Kyiv của Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo.

Phần Lan và Ukraine ký thỏa thuận hợp tác trị giá 300 triệu euro

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Ukraine và Phần Lan đã ký 7 văn kiện hợp tác với tổng trị giá khoảng 300 triệu euro (336 triệu USD), nhân chuyến thăm Kyiv của Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo.

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Phần Lan và Ukraine ký thỏa thuận hợp tác trị giá 300 triệu euro

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng Petteri Orpo ngày 22/10, Tổng thống Zelensky cho biết Phần Lan đã công bố gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine, đồng thời hai bên đạt được các thỏa thuận nhằm mở rộng cơ hội hợp tác. Ông khẳng định Ukraine tiếp tục duy trì hợp tác với Phần Lan và liên lạc thường xuyên với Helsinki cùng các đối tác khác.

Đề cập cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại thủ đô Oslo của Na Uy hôm 20/10, ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận các vấn đề an ninh, quốc phòng và ngoại giao. Ukraine cũng đang thúc đẩy hợp tác với Chính phủ Phần Lan trên các lĩnh vực này.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, thỏa thuận về thiết bị bay không người lái (UAV) giữa hai nước đang được triển khai tích cực, với các hạng mục trị giá 200 triệu euro. Ông đánh giá đây là bước khởi đầu quan trọng, góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và bảo đảm an ninh của cả Ukraine và Phần Lan.

Hai bên cũng thảo luận về hợp tác trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU). Chương trình này cung cấp các khoản vay dài hạn với tổng trị giá lên tới 150 tỷ euro cho các quốc gia thành viên nhằm thúc đẩy và đẩy nhanh hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Ông Zelensky cho biết Ukraine đang đề nghị Phần Lan hỗ trợ đạt được các thỏa thuận về đồng sản xuất.

Ngoài ra, hai nước nhất trí tăng cường khai thác năng lực vệ tinh của Phần Lan phục vụ quốc phòng và nâng cao khả năng chống chịu của Ukraine cũng như châu Âu. Theo ông Zelensky, hai bên đã thảo luận các cơ hội hợp tác với Nokia và ICEYE trong lĩnh vực này.

Tổng thống Ukraine đồng thời cảm ơn Phần Lan vì sẵn sàng hỗ trợ các lĩnh vực hậu cần và năng lượng của Ukraine, đặc biệt đánh giá cao sự ủng hộ của Helsinki đối với những nỗ lực của Kyiv nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập châu Âu.

Thanh Vân

Từ khóa:

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