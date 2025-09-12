Phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ và Đề án 06 vừa ký Quyết định số 126/QĐ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo này.

Người dân bấm số thứ tự để làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Hồng, Ninh Bình. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Đây là một trong những nội dung chính của Quyết định số 126/QĐ-BCĐCP ngày 11/9/2025 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành..

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm Tăng cường và phát huy công tác chỉ đạo, điều hành của các Thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 các bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời, xây dựng chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong Quý 4 năm 2025 để đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng thời thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ

Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo phân công Tổ trưởng các Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2025, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có), bao gồm:

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Đề án 06.

Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hình thành sàn giao dịch khoa học, công nghệ

Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 4/7/2025 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong: Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chỉ đạo các Trường đại học thúc đẩy đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này và nghiên cứu triển khai mô hình kết hợp trường đại học, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở sản xuất; hình thành sàn giao dịch khoa học, công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất.

Phấn đấu đến năm 2025, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy nhanh kết nối và chia sẻ dữ liệu quan trọng trong các lĩnh vực như dân cư, tư pháp, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, phương tiện...

Thúc đẩy việc thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh triển khai thu thuế hộ gia đình phục vụ quản lý kinh tế.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong 4 tháng cuối năm 2025 như khẩn trương xóa các điểm lõm sóng, thiếu điện để các thôn, bản có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số; bảo đảm nguồn cung năng lượng điện ổn định, hiệu quả và bền vững; xây dựng, làm sạch và đưa vào khai thác, bảo đảm “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung” đối với 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tổ chức hướng dẫn triển khai trên các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã./.

