Nữ bác sĩ, điều dưỡng “nặng lòng” với bệnh nhân tâm thần

Nghề y vốn đã vất vả, gian nan nhưng đối với nữ bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa thì áp lực càng nhiều hơn. Vượt lên những khó khăn, vất vả đó, những “thiên thần áo blouse trắng” càng thấy yêu nghề hơn từ chính sự hồi phục của bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Thị Hường, Khoa Nữ, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, thăm khám cho bệnh nhân.

“Trong quá trình điều trị, tôi luôn đồng cảm, thấu hiểu, xem bệnh nhân như người thân của mình. Khi thì đặt mình trong vị trí người con, lúc làm chị, bạn, thậm chí là mẹ đối với đứa con mình sinh ra để kiên trì tạo dựng niềm tin, mối quan hệ gần gũi, thân thiết với người bệnh. Từ đó, khơi gợi được ý chí quyết tâm chiến thắng bệnh tật của họ” - Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Huyên, Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, bắt đầu câu chuyện với chúng tôi.

Chị Huyên chia sẻ, bệnh nhân tâm thần điều trị tại khoa mỗi người một dạng bệnh khác nhau, có người trầm tính, ít nói, có người lúc cười, lúc khóc, người thì luôn nhìn những mặt tiêu cực của cuộc sống. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là những người dễ bị tổn thương trong xã hội, luôn bị giày vò bởi bệnh tật. Chứng kiến nhiều câu chuyện với những mảnh đời đáng thương, chị Huyên không khỏi đau xót và lương tâm, trách nhiệm của người thầy thuốc đã thôi thúc chị vượt lên mọi khó khăn vì người bệnh suốt gần 30 năm qua.

Với bệnh nhân tâm thần, ngoài điều trị bằng thuốc thì các phương pháp điều trị tâm lý cực kỳ quan trọng, chiếm khoảng 50%. Để giúp người bệnh vượt qua bệnh tật, trong quá trình làm việc chị Huyên thường xuyên chú ý quan sát cử chỉ, trạng thái của người bệnh, tìm cách trò chuyện phù hợp để thấu hiểu thế giới của những người không may mắc bệnh này. Từ đó, giúp bệnh nhân cảm thấy an toàn, tin tưởng, thoải mái trong việc giãi bày mọi tâm tư, tình cảm của bản thân với mình.

Đó cũng là tâm sự của chị Hoàng Thị Hường, bác sĩ chuyên khoa (BSCK) I tại Khoa Nữ. Đến nay, chị đã có 13 năm công tác trong ngành y, trong đó có 7 năm gắn bó với các bệnh nhân tâm thần tại Khoa Nam và 3 năm làm việc tại Khoa Nữ thuộc Bệnh viên Tâm thần Thanh Hóa. Chị vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên chị được phân công về Khoa Nam, với những bỡ ngỡ, lo lắng. Vì đây là nơi điều trị nội trú cho bệnh nhân tâm thần cấp tính, kích động, chống đối, có hành vi nguy hiểm nên phải cách ly để chăm sóc, điều trị. Cùng với một số bệnh nhân tâm thần bẩm sinh, nhiều bệnh nhân bị tâm thần sau khi trải qua những sang chấn nặng do áp lực cuộc sống, cú sốc công việc, học hành, tai nạn chấn thương hoặc nghiện chất kích thích. Do không làm chủ được bản thân, nhiều bệnh nhân ở trong thế giới hoang tưởng, nói nhảm, ảo giác.

“Mặc dù hung dữ khi phát bệnh nhưng bệnh nhân tâm thần vẫn có những khoảng lặng ở thế giới của riêng mình. Khi tỉnh, họ cũng bày tỏ khát khao sớm khỏi bệnh, trở về với cuộc sống bình thường. Vì vậy, với trách nhiệm của người thầy thuốc, ngoài công việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân, hàng ngày tôi cũng dành nhiều thời gian, lắng nghe, trò chuyện, vỗ về, an ủi người bệnh, để từ đó có phác đồ điều trị bệnh hiệu quả nhất, giúp họ sớm trở về cuộc sống hàng ngày” - BSCK I Hoàng Thị Hường chia sẻ thêm.

Từ sự thấu hiểu, đồng cảm với bệnh nhân, chị luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng việc tham gia các lớp nghiệp vụ về ngành y và hiện nay đang học BSCK II tâm thần tại Trường Đại học Y dược Huế. Không chỉ nâng cao trình đồ chuyên môn, chính tình yêu nghề, thương cảm đối với những mảnh đời kém may mắn, chị cũng rèn luyện thêm được sự kiên trì, nhẫn nại khi tiếp xúc với bệnh nhân. Từ một bác sĩ trẻ còn nhiều bỡ ngỡ ngày nào, đến nay chị đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân. Mỗi ngày, ngoài việc điều trị, chị còn vào vai “bảo mẫu” để hỗ trợ bệnh nhân trong việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Huyên, Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viên Tâm thần Thanh Hóa thăm khám cho người bệnh.

BSCK II Đào Quang Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, cho biết: "Bệnh viện hiện có 244 cán bộ, viên chức, người lao động. Với số lượng bệnh nhân đông, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khám, điều trị bình quân từ 300 đến 400 bệnh nhân. Trong đó, điều trị nội trú luôn duy trì gần 400 bệnh nhân với nhiều bệnh lý như tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh, chậm phát triển, rối loạn tâm thần cấp tính, kích động quậy phá cộng đồng. Mỗi bệnh nhân là một mảnh đời kém may mắn với những tính cách, bệnh tật khác nhau. Vì vậy quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân, đội ngũ điều dưỡng, bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả và những nguy hiểm luôn rình rập họ. Nhiều điều dưỡng, bác sĩ bị chính những bệnh nhân tấn công, mắng chửi, thậm chí phải bỏ chạy khi bệnh nhân lên cơn kích động rượt đuổi, cũng thường xuyên diễn ra".

Vượt lên những khó khăn, vất vả trong môi trường đặc thù, cùng với đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động thì những nữ điều dưỡng, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa có phần đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bằng trái tim nhân hậu, tình yêu nghề và sự thấu hiểu, cảm thông trước những mảnh đời bất hạnh, họ đã và đang giúp nhiều bệnh nhân phục hồi bệnh, sớm hòa nhập với cộng đồng.

Bài và ảnh: Trung Hiếu